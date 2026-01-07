7 de enero de 2026 Inicio
Una mujer entró a una comisaría y se prendió fuego: "Por lo que le hicieron a mi hijo"

El hecho ocurrió esta mañana en la localidad misionera de Campo Grande, cuando la víctima, de 63 años, ingresó a la comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego: terminó con quemaduras en el 35% del cuerpo y se encuentra internada en grave estado.

La mujer de 63 años entró a la comisaría de Campo Santo y se prendió fuego.

Un hecho dramático ocurrió este martes cuando una mujer, de 63 años, ingresó a la Comisaría de la localidad de Campo Grande, Misiones, se roció con alcohol y se prendió fuego a sí misma. La víctima fue trasladada al Hospital SAMIC de Oberá con quemaduras en el 35% del cuerpo y se encuentra internada en grave estado.

La causa fue caratulada como “tentativa de femicidio y daño”.
El dramático episodio sucedió a las 7 de la mañana en la sede de la policía local, cuando la mujer irrumpió en la puerta con una botella con alcohol, un encendedor y una mochila. Según informó el medio local El Territorio, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría expresado ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. El caso es investigado por la Justicia para determinar los motivos del dramático episodio.

Así, la mujer se roció con alcohol y encendió su ropa ante la presencia del personal policial que actuó de manera inmediata, logró sofocar el fuego y brindó los primeros auxilios en el lugar. Luego, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá, donde se encuentra internada en grave estado asistida con respirador mecánico.

La víctima se encuentra en el Hospital SEMIC en Oberá, Misiones.

La paciente deberá pasar por el quirófano para realizar una limpieza quirúrgica de las lesiones y, si la evolución resulta favorable, se buscará retirar progresivamente la asistencia respiratoria para que pueda comenzar a respirar por sus propios medios. Por indicación médica no se le practicaron estudios toxicológicos al momento de su ingreso.

El hecho, registrado por el sistema de cámaras de la dependencia, quedó plasmado en las actuaciones policiales, junto con el secuestro de los objetos utilizados por la mujer. El caso es materia de investigación y está en manos del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá. De momento, las autoridades continúan con las investigaciones para reconstruir el hecho, así como también indagar los factores personales y familiares que pudieron influir en la conducta de la mujer.

