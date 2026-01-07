7 de enero de 2026 Inicio
Alerta roja y captura internacional para Juan Manuel Reverter por el femicidio de Agostina Jalabert

La Justicia de México solicitó el arresto del imputado, que se encuentra prófugo, para su traslado al Estado de Quintana Roo tras cumplirse casi tres años del crimen de la joven viedmense.

Juan Manuel Reverter es buscado internacionalmente por el crimen de Agustina Jalabert.

El Juzgado Federal de Viedma ordenó la detención de Juan Manuel Reverter en las últimas horas tras un pedido formal de la Justicia mexicana. Interpol emitió una alerta roja contra el acusado, a quien las autoridades consideran prófugo de la ley para un proceso penal. La medida surge en el marco de la causa que investiga el femicidio de la modelo e influencer Agostina Jalabert, ocurrido en febrero de 2023.

Agostina-Jalabert (1)

La resolución habilita el arresto preventivo del sospechoso en cualquier país con el fin de concretar su extradición inmediata. En México, el delito de feminicidio prevé una condena de hasta 40 años de prisión efectiva. La noticia marca un avance clave tras una extensa lucha que dieron la familia y la defensa contra las irregularidades iniciales del expediente.

El cuerpo de la joven apareció el 18 de febrero de 2023 en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen. El imputado era el único presente en la vivienda al momento del hallazgo. Aunque la primera hipótesis oficial apuntó a una autodeterminación, una autopsia independiente reveló signos de violencia física compatibles con un estrangulamiento.

La reconstrucción del caso indica que la víctima sufrió golpes previos a su muerte. Los peritajes posteriores demostraron un intento de simular un suicidio mediante el uso de un cinturón. Esta evidencia técnica resultó fundamental para que la Fiscalía de Quintana Roo modificara la carátula de la investigación ante la presión de los abogados familiares.

El pedido de captura reimpulsa el proceso judicial en el plano internacional y busca terminar con la impunidad del señalado. La comunidad de Viedma y diversos colectivos feministas mantienen el reclamo activo de justicia por la modelo de 31 años. Se espera que las fuerzas federales logren la localización del acusado en el corto plazo.

El padre de Agostina Jalabert se expresó sobre las irregularidades y silencios

Hace unos meses, Edgardo Jalabert, padre de Agostina, se mostró preocupado y sentó posición respecto al pronunciamiento del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCN) de México. El organismo emitió un comunicado donde denunció que el caso de su hija no tuvo una judicialización acorde y criticó que el principal sospechoso siga en libertad.

En contacto con NoticiasNet, Jalabert señaló que el enunciado del OCN coincide con sus lo manifestado por la familia de Agustina durante el proceso. “Esa conclusión del observatorio mexicano es la que en su momento y en conjunto con presión mediática, hizo que la carpeta de investigación pase de suicidio a femicidio, por todas las irregularidades que hubo en la investigación”, manifestó el hombre.

Además, puntualizó sobre la importancia de mantener la causa con visibilidad pública: “Todavía sigue en investigación a la espera de alguna resolución. Esperemos no pase mucho más tiempo. Cada tanto hay que darle una vuelta a este tema, que se visualice continuamente”. El OCN califica el accionar inicial de la Fiscalía de Quintana Roo como una denigración a los derechos de las mujeres.

