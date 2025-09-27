Día del empleado de comercio: qué negocios estarán cerrados en el feriado

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre, y es un día no laborable para los trabajadores que se desempeñan en un local comercial, en supermercados y grandes locales.
Si bien el feriado es el viernes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) lo movió al lunes 29 de septiembre.
La modalidad de jornada no laborable es optativa, pero como todos los años los supermercados, shoppings y otros locales importantes no atenderán al público.
Mientras, en los comercios de cercanía y los supermercado asiáticos, es costumbre que estén abiertos aunque atendidos por sus propios dueños. Si una persona trabaja este día, el empleador deberá abonarle el doble de la remuneración habitual para una jornada normal.
Por qué se celebra hoy el Día del Empleado de Comercio
El 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la Ley N°26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito destacaron que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.