Día del empleado de comercio: qué negocios estarán cerrados en el feriado El día oficial es el 26 de septiembre pero la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios lo pasó para el lunes 29. Por







El lunes 29 será feriado para quienes trabajan en el sector comercial. Redes Sociales

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre, y es un día no laborable para los trabajadores que se desempeñan en un local comercial, en supermercados y grandes locales.

Si bien el feriado es el viernes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) lo movió al lunes 29 de septiembre.

La modalidad de jornada no laborable es optativa, pero como todos los años los supermercados, shoppings y otros locales importantes no atenderán al público.

Mientras, en los comercios de cercanía y los supermercado asiáticos, es costumbre que estén abiertos aunque atendidos por sus propios dueños. Si una persona trabaja este día, el empleador deberá abonarle el doble de la remuneración habitual para una jornada normal.