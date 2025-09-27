¿Keanu Reeves se casa? Su pareja aclaró los rumores y habló de buenas noticias Esta vez, los trascendidos sobre un supuesto compromiso hicieron que las miradas se posaran sobre su actual relación.







Keanu Reeves, uno de los actores más queridos y enigmáticos de Hollywood, volvió a estar en el centro de la atención mediática por una pregunta que siempre despierta curiosidad: ¿se casa? En los últimos días, crecieron los rumores sobre una posible boda, lo que generó un gran revuelo entre sus fanáticos alrededor del mundo.

La vida personal del protagonista de Matrix y John Wick siempre fue llevada con un bajo perfil, y justamente esa discreción lo convierte en un imán para las especulaciones. Sin embargo, fue su pareja quien decidió romper el silencio y aclarar la situación, aunque también aprovechó para compartir novedades que sorprendieron a muchos.

Qué dijo la pareja de Keanu Reeves sobre los rumores de casamiento -Keanu Reeves y Alexandra Grant

Keanu Reeves y la artista Alexandra Grant, quienes mantienen una relación desde 2018, fueron protagonistas de un fuerte rumor en redes sociales que aseguraba que la pareja se había casado en secreto en Europa. La versión circuló con rapidez, acompañada de una fotografía de ambos que muchos interpretaron como un anuncio de boda.

Ante la ola de especulaciones, Grant decidió aclarar la situación directamente en sus redes. Con humor y firmeza, explicó que la imagen compartida era real, pero no correspondía a una ceremonia de compromiso ni a un casamiento, sino simplemente a un momento de cariño entre ellos.

“Lo comparto aquí para dar las gracias a todos por las felicitaciones en nuestra boda. Excepto que no nos casamos”, escribió la artista. Al mismo tiempo, advirtió sobre la facilidad con la que circulan las noticias falsas, aunque aprovechó la ocasión para remarcar que la felicidad que muestran juntos sí es completamente auténtica.