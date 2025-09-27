Cuánto consume la freidora de aire y 5 consejos para evitar gastar mucha energía Este electrodoméstico se hizo muy popular gracias a su capacidad de cocinar alimentos en pocos minutos y con una cantidad mínima de aceite. Sin embargo, hay que estar atentos al gasto de electricidad. Por







La freidora de aire es la opción favorita de muchos a la hora de cocinar.

Uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años es la freidora de aire, también conocida como air fryer por su nombre en inglés. Gracias a su capacidad para cocinar alimentos en poco tiempo y con una cantidad mínima de aceite, rápidamente se convirtió en la favorita de muchas familias.

A diferencia de las freidoras tradicionales, las air fryer usan un sistema que hace circular el aire caliente a gran velocidad, lo que les permite obtener un resultado similar con mucho menos aceite: los alimentos quedan crujientes por fuera y perfectamente cocidos por dentro.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que usar una freidora de aire para cocinar reduce el consumo de gas pero aumenta el de electricidad, y esto se puede ver reflejado en la factura de luz. Por eso, es clave saber cuánta energía gastan y cómo se puede optimizar su uso.

Air fryer freidora de aire Hogarmania

Cuánto consume la freidora de aire Una freidora de aire consume, en promedio, entre 1400 y 1700 vatios por hora. Esto significa que si está prendida durante 30 minutos, el tiempo que suele tardar en preparar una comida, el consumo rondará entre 0,7 y 0,85 kilovatios por hora (kWh). Para trasladar este costo a pesos, hay que multiplicar los kWh consumidos por el precio del kWh que fija cada compañía de electricidad.