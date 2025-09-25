Por qué será feriado el último día de septiembre 2025 y quiénes lo pueden disfrutar Dos municipios celebrarán sus fechas históricas con asueto público provincial. La medida beneficia exclusivamente a empleados gubernamentales y bancarios oficiales. Por







Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia.

El martes 30 de septiembre de 2025 marcará el cierre del mes con una jornada no laborable para trabajadores específicos en dos municipios bonaerenses que conmemorarán sus respectivos aniversarios fundacionales. Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia en las localidades de Rivadavia y Almirante Brown, estableciendo un asueto local que no afecta al resto del territorio nacional.

La implementación de feriados municipales forma parte de una práctica arraigada en el sistema administrativo de nuestro país, donde cada jurisdicción puede establecer días no laborables para celebrar fechas significativas de su historia local. Estos asuetos responden a la necesidad de fortalecer la identidad comunitaria y permitir que sus habitantes participen de actividades conmemorativas que honran los orígenes y tradiciones de sus respectivas localidades.

Almirante Brown Redes sociales

Por qué será feriado el martes 30 de septiembre en 2025 y a quiénes alcanza El asueto del martes 30 de septiembre responde a las conmemoraciones de aniversarios fundacionales que celebrarán simultáneamente los municipios de Rivadavia y Almirante Brown, ambos ubicados en la Provincia de Buenos Aires. Estas fechas representan momentos históricos más que importantes para la identidad local, marcando los hitos que dieron origen a estas comunidades y establecieron sus bases institucionales y territoriales.

El beneficio del día no laborable se aplicará específicamente a los empleados de la administración pública local de ambos distritos, así como al personal de las sucursales del Banco Provincia que operan en estas jurisdicciones. Esta medida asegura que los trabajadores del sector público puedan participar plenamente de las actividades conmemorativas programadas sin conflictos laborales, mientras mantiene la flexibilidad para que el sector privado evalúe su participación según sus necesidades operativas.

Estas celebraciones, tradicionalmente, incluyen ceremonias oficiales, actos protocolares, culturales y actividades comunitarias que refuerzan los lazos de pertenencia local. La implementación del asueto hace que sea más fácil la participación masiva de los habitantes en estos eventos contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y la preservación de la memoria histórica municipal. Rivadavia Argentina Wikipedia Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre