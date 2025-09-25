25 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué será feriado el último día de septiembre 2025 y quiénes lo pueden disfrutar

Dos municipios celebrarán sus fechas históricas con asueto público provincial. La medida beneficia exclusivamente a empleados gubernamentales y bancarios oficiales.

Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia.

El martes 30 de septiembre de 2025 marcará el cierre del mes con una jornada no laborable para trabajadores específicos en dos municipios bonaerenses que conmemorarán sus respectivos aniversarios fundacionales. Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia en las localidades de Rivadavia y Almirante Brown, estableciendo un asueto local que no afecta al resto del territorio nacional.

La implementación de feriados municipales forma parte de una práctica arraigada en el sistema administrativo de nuestro país, donde cada jurisdicción puede establecer días no laborables para celebrar fechas significativas de su historia local. Estos asuetos responden a la necesidad de fortalecer la identidad comunitaria y permitir que sus habitantes participen de actividades conmemorativas que honran los orígenes y tradiciones de sus respectivas localidades.

Almirante Brown

Por qué será feriado el martes 30 de septiembre en 2025 y a quiénes alcanza

El asueto del martes 30 de septiembre responde a las conmemoraciones de aniversarios fundacionales que celebrarán simultáneamente los municipios de Rivadavia y Almirante Brown, ambos ubicados en la Provincia de Buenos Aires. Estas fechas representan momentos históricos más que importantes para la identidad local, marcando los hitos que dieron origen a estas comunidades y establecieron sus bases institucionales y territoriales.

El beneficio del día no laborable se aplicará específicamente a los empleados de la administración pública local de ambos distritos, así como al personal de las sucursales del Banco Provincia que operan en estas jurisdicciones. Esta medida asegura que los trabajadores del sector público puedan participar plenamente de las actividades conmemorativas programadas sin conflictos laborales, mientras mantiene la flexibilidad para que el sector privado evalúe su participación según sus necesidades operativas.

Estas celebraciones, tradicionalmente, incluyen ceremonias oficiales, actos protocolares, culturales y actividades comunitarias que refuerzan los lazos de pertenencia local. La implementación del asueto hace que sea más fácil la participación masiva de los habitantes en estos eventos contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y la preservación de la memoria histórica municipal.

Rivadavia Argentina

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.
Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

La actriz mostró distintos looks en más de 30 películas, con cambios notorios en peinados y estilos.

La impresionante transformación de Angelina Jolie: sus cambios de película a película

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

