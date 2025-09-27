Paso a paso: cómo podés renovar la licencia de conducir en octubre 2025

La licencia de conducir constituye un documento imprescindible para cualquier persona que desee circular con un vehículo en la ciudad, ya sea como chofer particular o como conductor profesional de servicios públicos o de carga. Este permiso tiene una fecha de vencimiento establecida, por lo que, una vez caducado, los conductores deben renovarlo para mantener su habilitación legal.

La renovación resulta aún más estricta para quienes ejercen la conducción como profesión. Una licencia de conducir vencida pierde toda validez para quienes operan vehículos con fines comerciales o transporte de pasajeros, afectando directamente a taxistas, remiseros, colectiveros y conductores de camiones o transportes escolares, impidiéndoles trabajar de manera legal.

Es fundamental comprender que, al expirar la licencia, el conductor queda inhabilitado para operar. Por esta razón, renovar la licencia de conducir no solo representa un trámite administrativo, sino un requisito esencial de seguridad y legalidad, que debe gestionarse con anticipación para garantizar que todos los choferes cumplan con las normativas vigentes, especialmente aquellos que transportan a otras personas.

Renovar la licencia de conducir en octubre de 2025 se realiza principalmente de manera semipresencial o, en ciertas jurisdicciones adheridas, casi completamente en línea, según las normativas locales. El proceso inicia con la gestión de requisitos de forma virtual a través del sitio web de la autoridad de tránsito correspondiente. Esto incluye, por lo general, el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) y la realización de la Charla de Renovación en formato digital. Es fundamental revisar con anticipación si existen infracciones de tránsito pendientes, ya que estas deben resolverse antes de continuar con el trámite.

El paso final de la renovación se mantiene presencial en la mayoría de los casos, debido a la obligatoriedad de realizar el examen psicofísico. Una vez completados los pasos virtuales, como cursos, pagos y revisión de antecedentes, el conductor debe solicitar un turno en un Centro Emisor de Licencias habilitado. En la fecha asignada, deberá presentarse con la documentación requerida, aprobar los exámenes médicos y psicológicos, y, si corresponde, rendir una revalidación de conocimientos teóricos y/o prácticos en caso de ser mayor de 65 años o de licencias profesionales.

Al concluir satisfactoriamente este procedimiento, la licencia renovada se entregará y la versión digital se habilitará automáticamente en la aplicación Mi Argentina, permitiendo al conductor contar con el documento actualizado y listo para su uso.

Licencia conducir 1.png Freepik

Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir en 2025

La renovación de la licencia de conducir en 2025 se basa en tres pilares fundamentales: la documentación personal, la situación fiscal y la aptitud psicofísica. Es imprescindible contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y con domicilio actualizado en la jurisdicción donde se realiza el trámite. Además, el conductor debe abonar las tasas correspondientes, que incluyen el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), y no registrar multas de tránsito pendientes con sentencia firme. Para los conductores profesionales (Clases C, D y E), se requiere también la presentación del Certificado de Antecedentes Penales.

El requisito más determinante consiste en la evaluación de la aptitud psicofísica. Este examen, que analiza la salud visual, auditiva, psicológica y la coordinación motriz del aspirante, resulta obligatorio en todos los casos de renovación y funciona como un filtro clave para la seguridad vial. Aunque ya no es exigido en todas las jurisdicciones, la mayoría de los municipios solicita la aprobación de una Charla de Renovación de Educación Vial (realizada online) o la rendición de un examen teórico para quienes superan cierta edad (generalmente 65 años) o para aquellos cuya licencia permanece vencida por más de 90 días.

Licencia de conducir.jpg

A cuánto llega el trámite por la renovación de la licencia de conducir en octubre 2025

El costo total de la renovación de la licencia de conducir en octubre de 2025 se compone de varias tasas que dependen de la jurisdicción, el tipo de licencia y la edad del conductor. Un componente fijo a nivel nacional corresponde al Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), cuyo valor actualizado ronda los $6.800. A este importe se suman las tasas provinciales o municipales que cubren la solicitud y emisión del documento, así como los costos de los exámenes psicofísicos obligatorios, que pueden variar según la jurisdicción.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el trámite de solicitud de licencia cuesta aproximadamente $28.750, sumando el CENAT de $6.800, lo que da un total aproximado de $35.550 para una renovación estándar. En otras jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires o distintas provincias, las tasas municipales pueden presentar variaciones y dependen del plazo de validez de la licencia otorgada, que puede ser de 5, 3, 2 o 1 año.

El costo final puede aumentar para ciertos grupos de personas. Por ejemplo, algunos municipios aplican tarifas reducidas para jubilados que cumplan con límites de ingresos. Para conductores mayores de 65 años o quienes requieren licencias profesionales (Clases C, D, E), la renovación podría incluir el pago del Certificado de Antecedentes Penales o tasas adicionales por exámenes más rigurosos, elevando así el monto total del trámite.