Cuál es el feriado que cierra septiembre 2025 con un día libre entre semana La confirmación de esta fecha ya marca agenda y genera expectativa sobre cómo impactará en la organización de los últimos días del mes. Por







El mes de septiembre cuenta con varios feriados, algunos que todavía o sucedieron

El calendario de feriados siempre despierta interés entre trabajadores, estudiantes y familias que organizan sus rutinas en función de esos días de descanso. Septiembre 2025 no es la excepción y llega a su fin con una jornada especial que modifica la semana laboral y educativa.

Los feriados en medio de la semana suelen traer consigo particularidades: algunos lo aprovechan para realizar trámites pendientes, otros para descansar y, por supuesto, no falta quien planifique una escapada corta. Este día libre aparece como un respiro antes de que empiece octubre, ofreciendo un corte en la rutina que muchos consideran estratégico.

Por qué será feriado el martes 30 de septiembre en 2025 y a quiénes alcanza -calendario feriados almanaque sobre mesa

En este caso, el feriado del martes 30 de septiembre beneficiará a los trabajadores del Banco Provincia y a los empleados de la administración pública local, quienes tendrán un día extra de descanso.

Con esta medida, los municipios de Rivadavia y Almirante Brown se suman a los distritos que celebran su aniversario en septiembre, reforzando la identidad y el sentido de pertenencia de sus comunidades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024 Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.