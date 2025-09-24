Cuál es el feriado que cierra septiembre 2025 con un día libre entre semana

El calendario de feriados siempre despierta interés entre trabajadores, estudiantes y familias que organizan sus rutinas en función de esos días de descanso. Septiembre 2025 no es la excepción y llega a su fin con una jornada especial que modifica la semana laboral y educativa.
Los feriados en medio de la semana suelen traer consigo particularidades: algunos lo aprovechan para realizar trámites pendientes, otros para descansar y, por supuesto, no falta quien planifique una escapada corta. Este día libre aparece como un respiro antes de que empiece octubre, ofreciendo un corte en la rutina que muchos consideran estratégico.
Por qué será feriado el martes 30 de septiembre en 2025 y a quiénes alcanza
-calendario feriados almanaque sobre mesa
En este caso, el feriado del martes 30 de septiembre beneficiará a los trabajadores del Banco Provincia y a los empleados de la administración pública local, quienes tendrán un día extra de descanso.
Con esta medida, los municipios de Rivadavia y Almirante Brown se suman a los distritos que celebran su aniversario en septiembre, reforzando la identidad y el sentido de pertenencia de sus comunidades.