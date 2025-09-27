27 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei habló de "reformar el mercado de trabajo" para "poder competir más y mejor"

El Presidente volvió de Nueva York y brindó un breve discurso en la inauguración de la FIT 2025, en La Rural de Palermo. Remarcó la necesidad de "sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio" y de "una reforma fiscal para bajar impuestos".

Por
Javier Milei en la FIT 2025.

El presidente Javier Milei participó este sábado de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 en La Rural, donde brindó un breve discurso ante empresarios del sector, a quienes propuso "reformar el mercado de trabajo" y "sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio" para "poder competir más y mejor".

El jefe de Estado se presentó en el evento apenas aterrizado de un intenso viaje a Estados Unidos, donde su agenda incluyó su participación en la Asamblea General de la ONU, encuentros clave con figuras como Donald Trump, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, además de recibir un premio de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Milei dejó en claro el diagnóstico del Gobierno sobre el potencial del sector y los obstáculos que, a su juicio, le impiden despegar. "El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global", consideró. Sin embargo, advirtió que podría ser "20 veces más grande que el actual".

"Para poder competir más y mejor, tenemos que reformar el mercado de trabajo, para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables", enumeró.

La crítica a las "medidas efectistas" en la semana de las "retenciones cero" para conseguir dólares frescos

El discurso del Presidente en la FIT no solo se enfocó en el diagnóstico del sector turístico, sino que también incluyó una defensa de su gestión y una fuerte crítica al modus operandi de la "vieja política". El mandatario contrastó su enfoque de reformas estructurales y de largo plazo con lo que denominó una práctica dañina y generalizada: "Esto no le gusta a los políticos, ya que viven de tomar medidas efectistas, sin ningún tipo de fundamento, que más temprano que tarde llevan al derrumbe de todo lo construido".

En este sentido, Milei buscó diferenciar su programa económico, que él califica de fundamental y profundo, de los "parches" históricos. Alegó que su gobierno está concentrado en una tarea que, si bien es menos visible, resulta crucial: "Estamos llevando a cabo la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso. Cimientos que por definición suelen estar ocultos, pero sin los cuales cualquier edificio no duraría en pie ni unos minutos".

El jefe de Estado reafirmó que la estrategia de su administración prioriza la solidez a futuro por sobre el rédito político inmediato: "Nosotros vinimos a hacer algo distinto. No a empezar a construir la casa por el techo, sino a sentar las bases del crecimiento a largo plazo".

Sin embargo, el discurso de Milei sobre el rechazo a las "medidas efectistas" contrasta agudamente con una acción reciente de su propio gobierno: la aplicación de retenciones cero a las exportaciones agropecuarias por un período muy acotado. Esta medida, de días de duración, tuvo como objetivo principal la liquidación de divisas para apuntalar las reservas y contener la volatilidad del dólar en el corto plazo, una táctica que muchos consideran, precisamente, un "parche" o una maniobra de efecto inmediato para sortear una urgencia, en lugar de una reforma estructural de base.

Los integrantes de una gran dupla.

De un ring en ojotas al main stage de Europa: la historia de "No Name"

Migue Granados habló sobre las críticas.

Migue Granados sorprendió al revelar cómo manejó las críticas en Olga: "Les hablé uno por uno"

A Cormillot le colocaron un stent. Ya fue dado de alta, pero deberá realizarse estudios.

Preocupación por el estado de salud de Cormillot: "Nos asustamos"

Cómo está compuesto este nuevo look de la modelo.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Cvitanich confirmó su relación con Ivana Figueiras, tras su separación de Chechu Bonelli

Tras su reciente separación de una periodista, el exfutbolista blanqueó su nuevo romance: "Sonreír solo y por placer"

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix.
play

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

