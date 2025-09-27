27 de septiembre de 2025 Inicio
La familia de Thiago Medina reveló un nuevo parte médico de este sábado: "Leve mejoría"

Tanto Daniela Celis, como sus hermanas, Camilota y Brisa, dieron a conocer el estado de salud del exparticipante del Gran Hermano, a dos semanas del accidente en su moto, y por el cual fue dos veces sometido a una intervención quirúrgica.

Pese a que Thiago presentó una leve mejoría

Pese a que Thiago presentó una leve mejoría, la familia sigue pidiendo por una cadena de oraciones.

Thiago Medina sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y sus familiares reportan, día a día cómo es el estado de salud del ex – Gran Hermano. Este sábado, revelaron un nuevo parte médico donde notaron una leve mejoría.

El cuerpo médico analizar realizarle una traqueostomía.
Cada una en sus propias historias de Instagram, pero casi en simultáneo, tanto Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas, como sus hermanas, Camila “Camilota” Deniz y Brisa Medina, revelaron la última novedad del influencer que sufrió un grave accidente en su moto el pasado 12 de septiembre cuando circulaba por la ruta 7 en Moreno.

“Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”, sostuvieron las tres y reforzaron con el pedido de cadenas de oraciones como vienen haciendo desde el primer día, ya que consideran que “es muy importante para este proceso”.

Al mismo tiempo, agradecieron a “todos lo que nos están ayudando y enviando sus fuerzas”, completaron con el comunicado acompañado de un corazón blanco.

A dos semanas del grave accidente en la moto, la salud del ex – Gran Hermano, Thiago Medina, sigue en alerta al mundo del espectáculo. En las últimas horas, y luego que se complicara su cuadro, el equipo médico evalúa distintas alternativas para continuar su tratamiento.

Medina continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y sus pulmones comprometidos. A raíz de ello, el influencer podría ser sometido a una traqueostomía.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, comenzó relatando Pía Shaw al aire de A la Barbarossa (Telefe), dando detalles de la situación.

Si bien remarcó que “pudo salir de esa crisis del martes a la noche, y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que les conté que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar”, señaló como un procedimiento para “hacer que sus pulmones empiecen a trabajar solos”.

