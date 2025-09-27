La familia de Thiago Medina reveló un nuevo parte médico de este sábado: "Leve mejoría"

Tanto Daniela Celis, como sus hermanas, Camilota y Brisa, dieron a conocer el estado de salud del exparticipante del Gran Hermano, a dos semanas del accidente en su moto, y por el cual fue dos veces sometido a una intervención quirúrgica.

Thiago Medina sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y sus familiares reportan, día a día cómo es el estado de salud del ex – Gran Hermano. Este sábado, revelaron un nuevo parte médico donde notaron una leve mejoría.

Cada una en sus propias historias de Instagram, pero casi en simultáneo, tanto Daniela Celis , expareja y madre de sus dos hijas, como sus hermanas, Camila “Camilota” Deniz y Brisa Medina , revelaron la última novedad del influencer que sufrió un grave accidente en su moto el pasado 12 de septiembre cuando circulaba por la ruta 7 en Moreno.

“Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual” , sostuvieron las tres y reforzaron con el pedido de cadenas de oraciones como vienen haciendo desde el primer día, ya que consideran que “es muy importante para este proceso”.

Al mismo tiempo, agradecieron a “todos lo que nos están ayudando y enviando sus fuerzas”, completaron con el comunicado acompañado de un corazón blanco.

Preocupación por la salud de Thiago Medina: podría ser operado nuevamente

A dos semanas del grave accidente en la moto, la salud del ex – Gran Hermano, Thiago Medina, sigue en alerta al mundo del espectáculo. En las últimas horas, y luego que se complicara su cuadro, el equipo médico evalúa distintas alternativas para continuar su tratamiento.

Medina continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y sus pulmones comprometidos. A raíz de ello, el influencer podría ser sometido a una traqueostomía.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, comenzó relatando Pía Shaw al aire de A la Barbarossa (Telefe), dando detalles de la situación.

Si bien remarcó que “pudo salir de esa crisis del martes a la noche, y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que les conté que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar”, señaló como un procedimiento para “hacer que sus pulmones empiecen a trabajar solos”.