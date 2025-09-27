Este es el perfume favorito de Yanina Latorre: a qué huele y cuál es su precio La panelista y conductora eligió una fragancia floral que se volvió parte de su identidad y puede conseguirse en perfumerías locales.







Yanina Latorre convirtió a Chloé Eau de Parfum en su sello olfativo personal. Instagram

El perfume favorito de Yanina Latorre es Chloé Eau de Parfum, una fragancia femenina de la reconocida casa francesa Chloé que la acompaña desde hace años. La mediática asegura que no necesita cambiarla porque ese aroma ya se volvió parte de su esencia, un sello invisible que sus allegados identifican de inmediato.

Latorre sostiene que el perfume es una forma de identidad: para ella, cada persona debería tener un aroma único que funcione como marca personal. En su caso, elige usar siempre la misma fragancia, tanto en su rutina diaria como en ocasiones especiales, convencida de que la constancia es clave para reforzar ese vínculo entre olor y personalidad.

El frasco también refleja el espíritu de esta elección: diseño vintage, vidrio acanalado y una cinta atada al cuello que transmite romanticismo y sofisticación. Así, Yanina encuentra en esta fragancia la mezcla justa de clasicismo, frescura y modernidad.

Yanina Latorre La panelista asegura que no cambiaría su fragancia porque ya forma parte de su identidad. Redes sociales

Características del perfume favorito de Yanina Latorre Chloé Eau de Parfum pertenece a la familia floral y destaca por notas de peonía, fresia, rosa y lirio de los valles. En el fondo aparecen acordes amaderados y almizclados que aportan profundidad y durabilidad. Se trata de un perfume juvenil pero elegante, pensado para quienes buscan frescura sin resignar sofisticación.

Precio del perfume favorito de Yanina Latorre En Argentina, Chloé Eau de Parfum se encuentra en perfumerías de renombre y su valor ronda los $286.825 según el tamaño del frasco y el punto de venta. Aunque no es una opción económica, su permanencia en la piel y su popularidad la posicionan como una inversión en estilo. Chloé Eau de Parfum La fragancia mezcla notas de peonía, rosa y lirio de los valles con un fondo amaderado. Sabina Aunque no es una opción económica, su permanencia en la piel y su popularidad la convierten en una inversión en estilo. Para quienes buscan opciones más accesibles, marcas como Saphir y Universo Garden Angels ofrecen fragancias inspiradas en aromas florales sofisticados a precios menores.