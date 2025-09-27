Alice in Borderland estrenó su tercera temporada en Netflix y sorprende a todos: de qué se trata

Los juegos vuelven a empezar. La serie japonesa de acción y supervivencia regresa a streaming esta semana.

Han pasado casi tres años desde que los fanáticos vieron por última vez a Arisu y Usagi , mientras enfrentaban los peligrosos juegos de supervivencia en Alice in Borderland . Ahora, la exitosa producción japonesa de Netflix regresa con una tercera temporada todavía más intensa, con nuevos personajes, desafíos mortales y un regreso inesperado al misterioso universo paralelo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.

La plataforma describe esta entrega como una montaña rusa llena de adrenalina , ya que el riesgo crece entre los protagonistas. “Como Arisu y Usagi están divididos en equipos separados, me pareció interesante ver las diferentes atmósferas y dinámicas de personajes dentro de cada grupo ”, explicó Kento Yamazaki en un comunicado de la plataforma.

El actor además resaltó la conexión emocional que los fans desarrollaron con los personajes a lo largo de la historia, una variable por la que “el público puede empatizar fácilmente con ellos durante los momentos de vida o muerte”.

Desde su debut en 2020 , la serie dirigida por Shinsuke Sato no ha dejado de crecer en popularidad. Según Entertainment Weekly , tras el estreno de la segunda temporada , la ficción se ubicó en el Top 10 de Netflix en más de 90 países y acumuló más de 200 millones de horas de visualización en todo el mundo .

La segunda temporada de Alice in Borderland (estrenada en diciembre de 2022) concluyó con lo que parecía ser un cierre definitivo.

Tras derrotar a la Reina de Corazones, Mira (Riisa Naka), los sobrevivientes recibieron la oportunidad de regresar al mundo real o quedarse en Borderland. La mayoría optó por volver a su vida original, y despertó en un hospital donde Arisu (Kento Yamazaki) descubrió que un meteorito había impactado Tokio. Dicho evento habría originado el extraño universo en el que habían quedado atrapados.

Asímismo, el reencuentro entre Arisu y Usagi (Tao Tsuchiya) en una máquina expendedora sugirió que, aunque no recordaban lo vivido, prevalecía la conexión entre los dos. El cierre mostró una baraja de naipes desparramada, pero con una carta que resistía al viento: el Joker.

En esta nueva entrega, los protagonistas inician aparentemente en un mundo distinto. Arisu y Usagi viven casados y, aunque han perdido en gran parte sus recuerdos de Borderland, las huellas del lugar aparecen en sueños inquietantes.

Todo cambia cuando Usagi es secuestrada por un misterioso académico obsesionado con la vida después de la muerte, lo que obliga a Arisu a regresar al universo de los juegos.

Según la sinopsis oficial de Netflix, “la pareja, junto a nuevos jugadores, deberá enfrentarse a la desconocida etapa del ‘Joker’ en un intento desesperado por encontrar una manera de regresar a su mundo original”.

alice-borderland-temporada-2-4293100

Tráiler de Alice in Borderland

Embed - Alice In Borderland Season 3 | Official Trailer | Netflix

Reparto de Alice in Borderland

Como era de esperar, Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya retoman sus papeles como Arisu y Usagi. También vuelven Hayato Isomura (Sunato Banda) y Katsuya Maiguma (Oki Yaba), los únicos que decidieron quedarse en Borderland al final de la temporada pasada. Ayaka Miyoshi (Rizuna Ann) tendrá un papel clave al ayudar a Arisu a regresar al lugar, algo que ya se pudo apreciar en el tráiler.

Entre los fichajes más destacados se encuentran Koji Ohkura (The Monster Within), Hiroyuki Ikeuchi (24 Japan), Tina Tamashiro (The Flowers of Evil), Kotaro Daigo (Weathering With You), Hyunri (Tokyo Vice), Yugo Mikawa (Cloud) y Kento Kaku (House of Ninjas).

Después de una larga espera, Alice in Borderland temporada 3 llegó a Netflix el 25 de septiembre de 2025. Todos los episodios fueron liberados en simultáneo a las 3:00 a.m (ET) por la plataforma de streaming.

Con nuevos retos, un trasfondo más oscuro y el misterio de la carta del Joker, la producción japonesa busca revalidar su lugar como uno de los mayores éxitos internacionales de la plataforma.