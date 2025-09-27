27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto es lo que pasa si limpiás el televisor con alcohol

Todo lo que tenés que saber para que tu equipo se mantenga en buenas condiciones. Las mejores opciones.

Por
Con estos cuidados simples

Con estos cuidados simples, es posible mantener la nitidez y prolongar la vida útil del equipo.

Freepik

Mantener la pantalla del televisor en buen estado no solo mejora la experiencia visual, sino que también contribuye a prolongar su vida útil. Para llevar adelante esta tarea, muchos usuarios recurren al alcohol como producto de limpieza, sin saber que puede ser muy dañino para el dispositivo.

La freidora de aire es la opción favorita de muchos a la hora de cocinar.
Te puede interesar:

Cuánto consume la freidora de aire y 5 consejos para evitar gastar mucha energía

El alcohol etílico, aunque parece una opción práctica por su disponibilidad en casa, deteriora capas protectoras como la antirreflejo y la oleofóbica. Esto genera reflejos molestos, pérdida de intensidad en los colores e incluso compromete la durabilidad de la pantalla. Además, su naturaleza inflamable lo convierte en un riesgo al usarlo cerca de equipos electrónicos.

Conocer qué productos evitar y cuáles son los adecuados es muy importante para llevar adelante la limpieza del televisor. Existen métodos fáciles de realizar y seguros que permiten mantenerlo impecable sin poner en riesgo la tecnología ni su rendimiento a largo plazo.

TELEVISORES

Elementos con los que no hay que limpiar el televisor

Existen varios productos y objetos que, lejos de ayudar, pueden arruinar la pantalla de un televisor. El alcohol etílico es el más común, pero no es el único que se debe descartar.

Los limpiadores multiuso, soluciones con amoníaco o aerosoles para vidrios contienen químicos agresivos que deterioran las capas protectoras del panel, reduciendo su nitidez y distorsionando los colores. También es un error usar agua directamente sobre la superficie, ya que la humedad puede filtrarse y dañar los circuitos internos.

Los paños ásperos, servilletas y toallas de papel tampoco son recomendables, ya que su textura puede rayar la pantalla y dejar marcas irreversibles. Lo mismo ocurre con productos que contienen acetona, vinagre, detergentes o sustancias abrasivas, que generan manchas permanentes.

Otro hábito riesgoso es usar esponjas, cepillos o elementos punzantes, que pueden rayar e incluso perforar el panel. La mejor alternativa es siempre un paño de microfibra suave, usado en seco o humedecido levemente con agua destilada o con un producto específico recomendado por el fabricante.

Limpiar TV

Cómo se puede limpiar el televisor de forma correcta

La limpieza correcta de un televisor comienza con algo fundamental: apagar y desenchufar el aparato. Esto brinda seguridad y, además, facilita la visualización de manchas y polvo.

El material más seguro para esta tarea es el paño de microfibra, que no raya la superficie ni deja pelusas. El líquido de limpieza nunca debe aplicarse directamente sobre la pantalla. Lo ideal es humedecer ligeramente el paño con agua destilada o con una solución aprobada por el fabricante.

Los movimientos deben ser suaves y circulares, sin ejercer demasiada presión para no dañar el panel. En caso de manchas persistentes, se repite el proceso con una pequeña cantidad de la solución indicada. Es clave evitar el uso de alcohol, amoníaco, limpiacristales o detergentes comunes, ya que pueden arruinar las capas protectoras y afectar la calidad de imagen.

Antes de volver a prender el televisor, hay que asegurarse de que la pantalla esté completamente seca. Con estos cuidados simples, es posible mantener la nitidez y prolongar la vida útil del equipo.

Noticias relacionadas

Lo importante es conocer estas alternativas y usarlas para añadir una capa extra de protección.

El truco extra que pocos conocen para que no te vacíen la cuenta bancaria cuando te roban el celular

Si bien esta clasificación no es absoluta, sí destaca producciones que exigen atención plena, análisis y una mirada reflexiva por parte del espectador.  

La inteligencia artificial reveló cuáles son las plataformas ideales para ver películas y series gratis

TikTok pasará a ser controlado por Estados Unidos.

Estados Unidos compró TikTok por u$s14 mil millones: por qué China aceptó la oferta

Los launchers como Nova ofrecen un amplio abanico de posibilidades

Así se puede activar el "modo primavera" de WhatsApp

Es importante cuidar los controles de la Play para que duren más tiempo.

Fin del mito: esto es lo que pasa si usás los controles de la PlayStation durante su carga

Magis TV carece de licencias oficiales y expone datos sensibles de los usuarios.

Adiós a Magis TV: los riesgos de vincular la app con tu correo personal

Rating Cero

Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.
play

Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Yanina Latorre convirtió a Chloé Eau de Parfum en su sello olfativo personal.

Este es el perfume favorito de Yanina Latorre: a qué huele y cuál es su precio

La modelo sigue impactando con sus atuendos en la Fashion Week de Milán, mientras aumentan los rumores de un nuevo novio.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Desde su debut en 2020, la serie dirigida por Shinsuke Sato no ha dejado de crecer en popularidad. Según Entertainment Weekly, tras el estreno de la segunda temporada, la ficción se ubicó en el Top 10 de Netflix en más de 90 países.
play

Alice in Borderland estrenó su tercera temporada en Netflix y sorprende a todos: de qué se trata

La película, dirigida por Steven Spielberg, dura cerca de tres horas y está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, se basa en una historia real y es una película de espías

¿Keanu Reeves se casa? Conocé las últimas noticias sobre el actor

¿Keanu Reeves se casa? Su pareja aclaró los rumores y habló de buenas noticias

últimas noticias

Pavón había sido condenado como autor de encubrimiento agravado a cinco años de prisión efectiva.

Femicidio de Micaela García: ordenaron un nuevo juicio para uno de los asesinos

Hace 31 minutos
Se observa una continua caída de la satisfacción en el gobierno de Milei en los últimos meses.

Apenas 3 de cada 10 argentinos están satisfechos con el gobierno de Javier Milei

Hace 32 minutos
play
Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.

Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Hace 1 hora
La freidora de aire es la opción favorita de muchos a la hora de cocinar.

Cuánto consume la freidora de aire y 5 consejos para evitar gastar mucha energía

Hace 1 hora
Con estos cuidados simples, es posible mantener la nitidez y prolongar la vida útil del equipo.

Esto es lo que pasa si limpiás el televisor con alcohol

Hace 1 hora