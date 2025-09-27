IR A
Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Protagonizada por Kate Hudson, se trata de una de las comedias más graciosas del año dentro de la plataforma de streaming.

Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.

Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.

Netflix

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una producción estadounidense que se estrenó en febrero de 2025 es una de las más populares de la N roja.

Se trata de Una nueva jugada, una serie que cuenta con tan solo 10 capítulos de 30 minutos, pero que logra sintetizar una original historia. Aquí, la comedia y el deporte se unen para seguir a Isla, la heredera de un equipo profesional de básquet. Protagonizada por Kate Hudson, es un título imperdible.

una nueva jugada

En la narrativa se juegan cuestiones como la lucha entre egos y la lógica machista detrás del mundo del básquet. Asimismo, la producción combina escenas de vestuario, situaciones absurdas y momentos emotivos que hacen reír y emocionar al mismo tiempo. Creada por Mindy Kaling, Ike Barinholtz y David Stassen, es una de las comedias más recomendadas del año.

Netflix: sinopsis de Una nueva jugada

Isla, la única mujer en una familia de hermanos, siempre ha sido ambiciosa pero ignorada. Sin embargo, cuando su hermano se ve obligado a renunciar a su puesto como presidente de Los Angeles Waves, Isla es la elegida para ocupar su lugar.

una nueva jugada

Ahora, al frente del negocio familiar, deberá enfrentarse a desafíos y prejuicios, demostrando que es la elección correcta para liderar y llevar la empresa al éxito.

Tráiler de Una nueva jugada

Embed - Una nueva jugada | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Una nueva jugada

  • Kate Hudson como Isla Gordon
  • Drew Tarver como Sandy Gordon
  • MacArthur como Ness Gordon
  • Brenda Song como Ali Lee
  • Fabrizio Guido como Jackie Moreno
  • Chet Hanks como Travis Bugg
  • Toby Sandeman como Marcus Winfield
