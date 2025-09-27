Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una producción estadounidense que se estrenó en febrero de 2025 es una de las más populares de la N roja.
Se trata de Una nueva jugada, una serie que cuenta con tan solo 10 capítulos de 30 minutos, pero que logra sintetizar una original historia. Aquí, la comedia y el deporte se unen para seguir a Isla, la heredera de un equipo profesional de básquet. Protagonizada por Kate Hudson, es un título imperdible.
En la narrativa se juegan cuestiones como la lucha entre egos y la lógica machista detrás del mundo del básquet. Asimismo, la producción combina escenas de vestuario, situaciones absurdas y momentos emotivos que hacen reír y emocionar al mismo tiempo. Creada por Mindy Kaling, Ike Barinholtz y David Stassen, es una de las comedias más recomendadas del año.
Netflix: sinopsis de Una nueva jugada
Isla, la única mujer en una familia de hermanos, siempre ha sido ambiciosa pero ignorada. Sin embargo, cuando su hermano se ve obligado a renunciar a su puesto como presidente de Los Angeles Waves, Isla es la elegida para ocupar su lugar.
Ahora, al frente del negocio familiar, deberá enfrentarse a desafíos y prejuicios, demostrando que es la elección correcta para liderar y llevar la empresa al éxito.
Tráiler de Una nueva jugada
Embed - Una nueva jugada | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Una nueva jugada
- Kate Hudson como Isla Gordon
- Drew Tarver como Sandy Gordon
- MacArthur como Ness Gordon
- Brenda Song como Ali Lee
- Fabrizio Guido como Jackie Moreno
- Chet Hanks como Travis Bugg
- Toby Sandeman como Marcus Winfield