Preocupación por la salud de Thiago Medina: podría ser operado nuevamente

El ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y sus pulmones comprometidos, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. A raíz de ello, el influencer podría ser sometido a una traqueostomía.

A dos semanas del grave accidente en la moto, la salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina , sigue en alerta al mundo del espectáculo. En las últimas horas, y luego que se complicara su cuadro, el equipo médico evalúa distintas alternativas para continuar su tratamiento.

El joven continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y sus pulmones comprometidos . A raíz de ello, el influencer podría ser sometido a una traqueostomía .

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias ”, comenzó relatando Pía Shaw al aire de A la Barbarossa (Telefe), dando detalles de la situación.

Si bien remarcó que “pudo salir de esa crisis del martes a la noche, y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que les conté que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar ”, señaló como un procedimiento para “hacer que sus pulmones empiecen a trabajar solos”.

Por el momento, el papá de Laia y Aimé “siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más", explicó la periodista y remarcó que en las últimas horas “la fiebre no apareció”. “Estaban haciendo maniobras para ayudarlo, lo cambiaron de posición. Todo esto que tiene que ver con la terapia intensiva que está muy bien cuidado y por los médicos, por eso se toman entre varias decisiones que sí o sí tienen que ver cómo continúa su salud”, concluyó la panelista del ciclo que conduce Georgina Barbarossa.

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Juli Poggio y Thiago Medina Redes sociales

La exparticipante y finalista de Gran Hermano, Juli Poggio, le dedicó un sentido posteo a Thiago Medina, quien sufrió un accidente con su moto en Moreno hace dos semanas y continúa internado con pronóstico reservado. Por eso, pidió una cadena de oración: “No estás solo”.

La madrina de una de las dos hijas que Thiago tiene con Daniela Celis, su mejor amiga, compartió una imagen con un texto para realizar una meditación para quienes quieran pedir por él: "Sentate en un lugar tranquilo. Cerrá los ojos. Respirá profundo unas cuantas veces. Visualizá a tu amigo o compañero rodeado de luz (puede ser blanca, dorada, verde, lo que sientas)".

"Podés imaginar que le estás sosteniendo la mano, abrazando o simplemente enviando un deseo: ‘Recupérate. No estás solo’", indica la imagen. Pero no es la primera vez que se expresa porque, no solo acompañó a Daniela en todo momento, sino que escribió en redes sociales.