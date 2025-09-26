Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal para promocionar una estafa cripto Cerca de las 11, la cuenta oficial de la fuerza de seguridad publicó varios posteos dedicados a las criptomonedas. Por







La cuenta permaneció hackeada cerca de una hora.

En las últimas horas, apareció un extraño posteo en la cuenta oficial de X de la Policía Federal Argentina en el que promueven la compra de una criptomoneda llamada $MIRA. Lo que llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales por el contenido de tres posteos seguidos con un contenido similar.

El primer tuit se realizó cerca de las 11 y se podía leer lo que parece una publicidad de una criptomoneda. "Policía Federal Argentina Plasma. Claim & Airdrop for $XPL is live! Crypto hunters, stakers & token sellers don’t miss this opportunity. Secure your rewards now before they’re gone!", junto a un enlace.

El segundo posteo era muy similar: "Policía Federal Argentina Mira Network $MIRA rewards are ready to claim! Stakers and token hunters, don’t wait Secure your $MIRA before it’s too late!", junto a otro enlace y una imagen. En un tercer y último posteo, se podía observar un video de 30 segundos de duración, promocionando lo mismo.

Una hora después, desde la cuenta de la Policía Federal emitió un comunicado oficial donde explicaron que la cuenta "fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos".