Está en Netflix, se basa en una historia real y es una película de espías

El film de Steven Spielberg recrea un hecho histórico con tensión, acción y dilemas morales, disponible en la plataforma de streaming.

La película

La película, dirigida por Steven Spielberg, dura cerca de tres horas y está disponible en Netflix.

Fotogramas

La película de espías Munich, dirigida por Steven Spielberg y disponible en Netflix, está inspirada en los hechos reales ocurridos tras el atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de 1972. La trama sigue a un agente del Mossad que acepta una misión de represalia, pero pronto se ve envuelto en un conflicto moral que pone en duda sus convicciones más profundas.

Los integrantes de una gran dupla.
Con una duración cercana a las tres horas, el film combina suspenso, acción y drama, mientras plantea interrogantes sobre el precio de la justicia y el impacto de la venganza. La propuesta de Spielberg es intensa y atrapante, consolidándose como una de las películas de espionaje más memorables del catálogo.

La ambientación histórica, la fotografía cuidada y la música de John Williams elevan la experiencia cinematográfica. Cada escena está diseñada para mantener al espectador al borde del asiento, en un relato que no solo muestra los acontecimientos, sino que también expone los dilemas humanos detrás de ellos.

Munich 1
Munich está basada en hechos reales ocurridos tras los Juegos Olímpicos de 1972.

Netflix: sinopsis de Munich

Munich” relata cómo un equipo secreto del Mossad recibe la misión de eliminar a los responsables del ataque terrorista ocurrido en los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania. Sin embargo, lo que comienza como una operación de justicia se transforma en un viaje cargado de dudas, miedo y contradicciones internas. La película expone la tensión entre el deber patriótico y el peso de la conciencia, mostrando el costo emocional de la violencia.

Trailer de Munich

Reparto de Munich

El elenco está encabezado por Eric Bana, quien interpreta al agente principal Avner. Lo acompañan Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz y Geoffrey Rush, en actuaciones que aportan intensidad y credibilidad a la historia. La química entre los protagonistas refuerza la carga dramática del film, que se sostiene en un guion sólido y en una dirección precisa de Spielberg.

