Solo quedan 5: qué feriados nacionales restan en 2025

Conocé los Feriados que quedan en el año Pexels

El calendario de Feriados siempre genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan planificar sus días libres. A medida que se acerca el final del año, la atención se centra en los 5 días de descanso que quedan por delante y en cómo estos influyen en la organización de la rutina y las actividades personales.

Cada feriado restante se convierte en un punto de referencia para quienes buscan aprovechar los últimos meses de 2025. Más allá del simple descanso, los Feriados nacionales suelen impactar en distintos sectores de la economía y la sociedad. La anticipación hacia estos días también refleja un interés cultural y social: Cada fecha es una oportunidad para reflexionar y celebrar.

Qué feriados nacionales quedan para los últimos 3 meses del 2025 feriado Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

En lo que queda de 2025, los trabajadores podrán aprovechar cinco feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos. El calendario restante de fechas libres es el siguiente:

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De este modo, los fines de semana largos que aún se podrán disfrutar son: Viernes 10 al domingo 12 de octubre.

Viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Sábado 6 al lunes 8 de diciembre. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre