26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Solo quedan 5: qué feriados nacionales restan en 2025

Desde el turismo interno hasta el comercio y el transporte, todos ajustan sus planes en función de estos días.

Por
Conocé los Feriados que quedan en el año

Conocé los Feriados que quedan en el año

Pexels

El calendario de Feriados siempre genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan planificar sus días libres. A medida que se acerca el final del año, la atención se centra en los 5 días de descanso que quedan por delante y en cómo estos influyen en la organización de la rutina y las actividades personales.

Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia.
Te puede interesar:

Por qué será feriado el último día de septiembre 2025 y quiénes lo pueden disfrutar

Cada feriado restante se convierte en un punto de referencia para quienes buscan aprovechar los últimos meses de 2025. Más allá del simple descanso, los Feriados nacionales suelen impactar en distintos sectores de la economía y la sociedad. La anticipación hacia estos días también refleja un interés cultural y social: Cada fecha es una oportunidad para reflexionar y celebrar.

Qué feriados nacionales quedan para los últimos 3 meses del 2025

feriado
Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

En lo que queda de 2025, los trabajadores podrán aprovechar cinco feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos. El calendario restante de fechas libres es el siguiente:

  • Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

  • Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De este modo, los fines de semana largos que aún se podrán disfrutar son:

  • Viernes 10 al domingo 12 de octubre.

  • Viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

  • Sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mes de septiembre cuenta con varios feriados, algunos que todavía o sucedieron

Cuál es el feriado que cierra septiembre 2025 con un día libre entre semana

Se establecieron nuevos feriados para el próximo mes.

Cuál es el feriado que adelantó el Gobierno y por qué será fin de semana largo

Informaron que habrá varios Feriados, uno generará un finde XL

Nuevo feriado con fin de semana largo: habrá cuatro días de descanso en noviembre 2025

Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados

Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Confirmado: así será el Día del Estudiante y los otros Feriados que quedan en el año

¿Se pasa el Día del estudiante y es feriado el lunes 22 de septiembre en 2025?

Toda la información acerca de los Feriados del mes

Qué sucede con el día del estudiante en 2025: ¿es feriado el 22 de septiembre?

Rating Cero

Es muy romántica, está en Netflix y no querés que termine nunca: la película es genial

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix
play

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix

Esta película está basada en un exitoso libro.
play

Tiene una trama cruda, está en Netflix y es ideal para mayores de 30 años

La actriz se mantiene en el centro de la escena y consolida su influencia en la moda y en el mundo del espectáculo internacional.

La impactante transformación de Ester Expósito: dejó atrás el rubio

María Becerra sorprendió con su estilo sporty chic.

El look de María Becerra que dejó a todos sin palabras: top y hombros al descubierto

últimas noticias

Un usuario revela como con un simple truco casero puede teñirse la ropa de negro desde casa con dos ingredientes super fáciles de conseguir.

Con este truco casero podés hacer que tus camisetas negras no pierdan la tonalidad: cuál es

Hace 3 minutos
Desde su perspectiva, prácticas como el ayuno intermitente, la exposición al frío, la alineación con los ciclos circadianos y el movimiento consciente no solo ayudan a mejorar el descanso y la vitalidad, sino que también fortalecen la mente. 

Este ejercicio de fuerza es clave para la longevidad y lo deben hacer todos los mayores de 60 años: cuál es

Hace 3 minutos
play
Esta serie tiene escenas subidas de tono.

Es una serie oculta en Netflix y se destaca por su trama subida de tono

Hace 4 minutos
Pese al abucheo, Benjamín Netanyahu pudo brindar su discurso. 

Abuchearon a Netanyahu en su discurso ante la Asamblea General de la ONU

Hace 7 minutos
play

Es muy romántica, está en Netflix y no querés que termine nunca: la película es genial

Hace 7 minutos