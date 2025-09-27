Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante La modelo sorprendió en la Fashion Week de Milán con un conjunto sofisticado y detalles únicos que generaron repercusión en redes sociales.







La modelo sigue impactando con sus atuendos en la Fashion Week de Milán, mientras aumentan los rumores de un nuevo novio. Instagram

Viajar, mostrar sus outfits y encender las redes parece ser la fórmula que Evangelina Anderson maneja con naturalidad. Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo argentina se enfocó en su vida personal y en disfrutar de nuevas experiencias que la llevan de un lado al otro del mapa. Su última parada fue Milán, donde dijo presente en la Fashion Week, uno de los eventos de moda más prestigiosos del mundo.

En ese escenario, Anderson se mostró con un look monocromático en blanco, compuesto por un corset con escote corazón, un pantalón sastrero de lino con aberturas en los tobillos y un blazer ceñido con solapas clásicas. El detalle más llamativo estuvo en el encaje aplicado en puños y laterales, un guiño delicado que aportó textura y distinción al conjunto.

La modelo completó la propuesta con stilettos blancos de charol, un mini bolso italiano acolchado con herrajes dorados y gafas ovaladas oscuras. Para el peinado eligió un recogido bajo con raya al medio, dejando mechones sueltos que enmarcaban su rostro, y un maquillaje fiel a su estilo: mirada marcada y labios nude. La postal final fue tan sofisticada como fresca, logrando que su presencia no pasara desapercibida.

evangelina-anderson-2105946

Quién es el futbolista que más likes le da a Evangelina Anderson El jugador en cuestión es Juan José “Juanjo” Purata, defensor central del Tigres de México. Según detectaron usuarios y figuras de la farándula local como Juariu, el futbolista interactúa con frecuencia con las publicaciones de Anderson, dejándole “me gusta” y comentarios sugestivos.

Purata, de 27 años y 1,88 metros de altura, debutó en Tigres en 2018 y solo interrumpió su carrera en el club con un breve paso por la MLS, en Atlanta United. Además, forma parte de la selección mexicana en diferentes competencias internacionales. evangelina-anderson-2105944 El vínculo entre ambos no está confirmado. Lo que sí trascendió es que fueron vistos juntos en un shopping y que compartieron varias horas de paseo. Algunos testigos hablaron incluso de gestos de cercanía, aunque Anderson decidió mantener un perfil reservado frente a los rumores.