Detuvieron al policía acusado de matar a un docente en Virrey del Pino El principal sospechoso es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, un oficial de la fuerza bonaerense, que solicitó un viaje a través de la aplicación y se subió al auto de Cristian Eduardo Pereyra, quien en sus ratos libres trabajaba como chofer. Por + Seguir en







Se reveló la identidad del policía: Matías Alejandro Vizgarra Riveros. Redes sociales

Los investigadores detuvieron al policía bonaerense acusado de haber matado en Virrey del Pino al docente Cristian Pereyra Díaz, quien además trabajaba como chofer de aplicación. El crimen conmocionó a los vecinos, que marcharon para pedir justicia.

El principal sospechoso es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, quien pidió un auto a través de la aplicación de viajes y se subió al Chevrolet Corsa que manejaba Pereyra. Por la espalda le disparó tres veces con su pistola 9 milímetros. Pero, según las investigaciones, Vizgarra no iba solo.

Se habría subido junto con otros dos cómplices que no fueron localizados por los investigadores policiales. Vizgarra integraba la Unidad Táctica e Operaciones Inmediatas (UTOI) con base en Puente 12, Ciudad Evita, y fue allí donde se presentó a trabajar el sábado temprano tras matar al docente.

Pereyra fue atacado cuando manejaba por la autopista Presidente Perón y Ruta 3 en Virrey del Pino y habría descartado a Pereyra 10 cuadras antes de llegar a su lugar de trabajo. Al ser el último viaje que aceptó la víctima, el principal sospechoso es el policía.

El caso está en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, quien pidió el arresto. El acusado será indagado el lunes en San Justo.