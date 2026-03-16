Las hermanas del docente asesinado en Virrey del Pino advirtieron que "hay muchas cosas que no cierran"

Brenda y Victoria revelaron que solo se enteran los detalles sobre el asesinato de su hermano a través de los medios y pidieron acompañamiento para marchar a las 18 a la comisaría local.

Brenda y Victoria se quebraron al recordar a su hermano , pidieron "apoyo" para marchar a la Comisaría Distrital Sur Tercera en la Avenida Rosas al 19.800 y advirtieron que el fiscal Adrián Arribas no se comunicó con ellas ni las dejaron reconocer el cuerpo.

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"Quiero hablar con el ministro (Javier Alonso) y con el fiscal y que esto no quede así . Todos somos trabajadores acá, quiero justicia por mi hermano. Nosotras nos estamos manejando con respeto y todo, no queremos hablar mal de nadie", sostuvo este lunes Brenda, una de las hermanas de Cristian Eduardo Pereyra .

"Cuando veamos al fiscal vamos a saber lo que ocurrió", sostuvo Brenda y Victoria confirmó a la prensa presente: " No sabemos nada, nos enteramos por ustedes qué es lo que ocurrió ".

Solo el equipo de trabajadoras sociales y sociólogos del Ministerio de Seguridad bonaerense las asistió para contenerlas y les prometió que la cartera encabezada por Alonso se comunicaría con ellas . "Espero que cumplan", sentenció Brenda.

El drama de las hermanas del hombre asesinado por un policía: "Hay muchas cosas que no cierran" #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/cuCy5v1L7N

" Queremos resguardarnos como familia porque sabemos que estamos hablando de una institución , que es la Policía, y que todo lo que dijimos y vamos a decir lo decimos como hipótesis porque no sabemos", remarcó Brenda y Victoria criticó que le hayan hecho la autopsia "en el mismo lugar en que estaba su asesino trabajando", en referencia al oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros , de 23 años, denunciado como autor material del crimen. Brenda apuntó: " Tenía que intervenir la Federal, no la Bonaerense ".

Además del Ministerio de Seguridad bonaerense, SUTEBA Multicolor se comunicó con ellas y las ayudará con el sonido de la marcha de este lunes y Romina del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, también se acercó a la familia para escucharla y ofrecer ayuda. "Después nadie más", se lamentó Victoria.

Qué se sabe del crimen de Cristian Pereyra

Cristian Eduardo Pereyra tenía 39 años y trabajaba en tres escuelas técnicas, pero los fines de semana utilizaba su auto Chevrolet Corsa patente GXF 616 para viajes a través de una app con el fin de poder llegar a fin de mes. También era padre de una niña de tres años.

Según los testigos, había aceptado un viaje y cuando se encontraba en el barrio San Javier, sobre la mano de la autopista hacia Ezeiza, le disparó el policía. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, había contado Brenda.

El fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, con las primeras pruebas, pidió la detención del imputado, que ya fue concedida por la Justicia bonaerense.