16 de marzo de 2026 Inicio
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Cuál es la principal hipótesis de la Fiscalía sobre la muerte del docente en Virrey del Pino

El fiscal a cargo investiga el delito como "un robo agravado por el empleo de arma de fuego y homicidio criminis causa". Cristian Pereyra recibió cinco disparos mientras trabajaba de conductor para una app.

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Cristian Pereyra

Cristian Pereyra, docente asesinado en Virrey del Pino mientras trabajaba de conductor para una app.

El fiscal Adrián Arribas investiga la muerte de Cristian Pereyra, docente de 39 años y padre de una niña de tres años, como "un robo agravado por el empleo de arma de fuego y homicidio criminis causa". El vecino de Virrey del Pino trabajaba como conductor de aplicación cuando un pasajero le disparó y lo dejó al costado de la ruta.

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“La hipótesis de la fiscalía es un robo agravado por el empleo de arma de fuego, que es la imputación que le estoy dirigiendo, y homicidio criminis causa con expectativa de pena de reclusión o prisión perpetua”, precisó Arribas este lunes en LN+.

Sin embargo, el especialista en homicidios en la UFI de La Matanza aclaró que "el hecho tiene recién 24 horas" y que construyó la hipótesis con "el material recolectado hasta el momento". "El policía fue el último pasajero, según la app de Didi y la reconstrucción que nosotros hicimos", afirmó Arribas en relación a Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, denunciado como autor material del crimen.

El fiscal reconoció: "Claramente hay una situación que no es la más común en el marco de un robo, pero eso es materia de investigación y no puedo hablar de lo que no tengo en el expediente".

Qué se sabe del crimen de Cristian Pereyra

El docente trabajaba en tres escuelas técnicas, pero los fines de semana utilizaba su auto Chevrolet Corsa patente GXF 616 para viajes a través de una app con el fin de llegar a fin de mes.

Según los testigos, había aceptado un viaje y cuando se encontraba en el barrio San Javier, sobre la mano de la autopista hacia Ezeiza, le disparó el policía. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, había contado su hermana Brenda.

Arribas, con las primeras pruebas, pidió la detención del imputado, que fue concedida por la Justicia bonaerense.

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