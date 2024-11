Desvalijaron al "Roña" Castro: le robaron todos los alimentos que tenía para donar

En diálogo con El Diario de C5N, Roña Castro se mostró afligido por la complicada situación que le toca atravesar. "El día sábado pongo mercadería en el auto y me la robaron, pero no pasa nada porque hay gente que necesita comer. Pero el domingo me volvieron a robar, me robaron la batería, el burro, el auxilio, el crique, todo lo que está adentro del auto", reveló en un primer lugar.