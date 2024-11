La dura tarea de Jorge "Locomotora" Castro en la lucha contra el hambre: "No abro puertas, abro portones"

En un mano a mano con Leandro Rud en su programa La Noche por C5N, reconoció que antes llevaba y dejaba 500 bultos de mercadería en los centros, pero después le comentaron que la mercadería se vendía en la feria de Solano. “Fui a ver y era cierto. Entonces, un día esperé al puestero que lo vendía y como nunca llegó, la cargué en el auto y me lo llevé”, recordó.

“La mercadería la conseguía por intermedio del Gobierno y el Municipio o las propias fábricas. Soy el Roña Castro, yo no abro puertas, abro portones. No tengo necesidad de robar, porque la gente necesita y no se juega con la necesidad. Tratamos de hacer lo mejor posible para que la gente no pase hambre”, agregó.

En ese sentido, recordó su dura infancia donde “también pasé hambre y frío”, por eso tiene esa intención de ayudar a las personas. En ese sentido, respecto a la disputa sobre la distribución de alimentos por parte del Gobierno a los comedores, Castro aseguró que tuvo un encuentro y una pelea con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, porque “todo quedó en stand by, se envió la comida a varias provincias, pero a 20 kilómetros de acá hay gente que pasa hambre”.

Cómo es el trabajo día a día en los comedores

Locomotora Castro contó que actualmente está colaborando en 14 comedores y que “estamos empezando uno desde la base”. “Yo tenía 2100 chicos dándoles de comer en los comedores, ahora son 6400. También le damos de comer a las familias, los padres y madres”, explicó en La Noche por C5N.

Respecto a la actual situación del país y el crecimiento de la pobre en los últimos años. Si bien reconoció que es “totalmente apolítico”, también aseguró que “la gente me está pidiendo” que se involucre y reconoció: “Vamos a pelear por esta gente que lo necesita. No lo hago por mi, porque yo no necesito nada. Lo hago por ellos”.

Para colaborar con los comedores lo pueden hacer a través del área ALIAS: locomotora.castro22