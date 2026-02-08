8 de febrero de 2026 Inicio
Después de tres meses, este lunes reabre una estación de subte: cuál es

La parada estuvo cerrada para realizar obras de renovación integral. Cuántas siguen sin funcionar, cuáles se remodelarán en los próximos meses y cómo es la situación de cada línea porteña.

Por
Una estación de la Línea D vuelve a estar operativa tras reformas.

Una estación de la Línea D vuelve a estar operativa tras reformas.

Tras meses de obras de renovación integral, la estación Agüero de la línea D vuelve a estar operativa a partir de este lunes 9 de febrero, con nueva cara, murales restaurados, iluminación y trabajos de impermeabilización realizados. No obstante, todavía hay estaciones que permanecen cerradas y otras que entrarán en obras.

La reapertura es parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que ya alcanzó a quince paradas de la red, y cuyo objetivo es mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

Según se informó, se realizaron tareas de impermeabilización para evitar filtraciones en techos y muros, pintura integral de la estación y la colocación de revestimientos metálicos que refuerzan la estructura frente a la humedad. Los trabajos también incluyeron el recambio total de pisos con materiales más resistentes al tránsito diario y se instalaron modernas luces LED que mejoran la visibilidad y reducen el consumo energético.

A su vez, se renovó la señalética para facilitar la orientación de los pasajeros y se incorporó nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, pensados para brindar mayor comodidad a los usuarios. El proyecto de renovación abarcó además los accesos, las galerías de escaleras (tanto pedestres como mecánicas) y los andenes, con el objetivo de garantizar una circulación más cómoda, ordenada y segura. Por último, en materia de conservación patrimonial, restauradores profesionales repararon dos murales ubicados en la zona del andén.

Cuáles son las estaciones de subte que permanecen cerradas

SBASE informó que siguen las reformas en otras cinco estaciones que permanecen cerradas por obras:

  • Piedras y Congreso (Línea A).
  • Uruguay y Malabia (Línea B).
  • Plaza Italia (Línea D).

El plan continuará continuará en las próximas semanas con nuevas intervenciones en distintas estaciones de la red. Está previsto que se realicen obras en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). Los trabajos forman parte de un programa integral que busca transformar las estaciones en ámbitos más accesibles, ordenados y atractivos para los usuarios del subte.

