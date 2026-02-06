Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria La conductora acumulaba casi 100 infracciones entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y abonó una deuda que dejó a todos en shock. + Seguir en







La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria. Redes sociales

Wanda Nara pagó una deuda millonaria por multas de tránsito en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, aunque para ella es muy difícil saber si le corresponden porque tiene muchos autos.

El pago se realizó a fines de enero y lo adeudado correspondía a un total acumulando de 16 millones de pesos: este importe está integrado por 52 multas en CABA y 40 en la Provincia de Buenos Aires.

“No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas", fue el descargo de la mediática.

Fiel a su estilo, la empresaria sacó a relucir la flota de vehículos a su nombre en todo el mundo: "Igual tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina, voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”.

Embed Pido un fuerte aplauso para WN que pagó los 16 millones de multas de tránsito en CABA y Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/kyNnRkN9IK — Santiago Spsato (@S_Sposato) February 5, 2026