3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Problemas en el subte: una formación quedó varada y los pasajeros fueron evacuados por las vías

Por un desperfecto técnico, los vagones se pararon entre las estaciones Correo Central y Bolívar, y los usuarios tuvieron que caminar por el túnel en medio del intenso calor. Un pasajero sufrió una descompensación y fue atendido por el SAME.

Por
La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante.

La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante.

Una formación de la línea E del subte porteño sufrió este martes una falla técnica que obligó a la evacuación total de sus pasajeros. El incidente ocurrió a las 17:24, cuando el convoy quedó detenido en el túnel entre las estaciones Correo Central y Bolívar, permaneciendo en esa posición durante casi una hora antes de que se iniciaran las maniobras de auxilio.

Te puede interesar:

La Fraternidad no alcanzó un acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro de trenes del jueves

Ante la inmovilidad del tren, personal de la empresa concesionaria Emova intervino para activar el protocolo de seguridad operacional. La decisión de evacuar se precipitó no solo por el desperfecto mecánico, sino también porque un pasajero sufrió una descompensación debido a las condiciones ambientales dentro de los vagones.

La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante, factor que incrementó la complejidad del operativo bajo tierra. Para facilitar el descenso de los usuarios, dada la altura de los vagones respecto al suelo del túnel, los operarios debieron utilizar escaleras portátiles y brindar asistencia personalizada a personas con movilidad reducida.

Embed

Según registros visuales compartidos por los propios afectados en redes sociales, el procedimiento se desarrolló con relativa tranquilidad. En las imágenes se observa la colaboración de los propios pasajeros para ayudar a otros a descender y el uso de elementos improvisados para abanicarse ante las altas temperaturas que se sentían en los pasillos subterráneos.

La caminata de evacuación se realizó en fila india a través de los túneles iluminados hasta alcanzar la plataforma más cercana. Al llegar a la zona de la estación, los usuarios debieron cruzar por sectores de vías para acceder a los pasillos de salida y finalmente subir a la superficie, completando así el desalojo de la zona de peligro.

Respecto al pasajero afectado por el calor, Emova confirmó que se solicitó de inmediato la presencia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME). No obstante, tras ser asistido inicialmente por personal de la estación, el damnificado logró recuperarse por sus propios medios y no requirió traslado ni atención médica adicional por parte de los facultativos.

El servicio de la Línea E operó con demoras y limitaciones durante el resto de la jornada mientras se realizaban las tareas para retirar la formación averiada. La empresa no dio detalles específicos sobre la naturaleza del fallo técnico, aunque aseguró que el protocolo funcionó de acuerdo a lo previsto para garantizar la integridad de los usuarios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El paroserá para Trenes Argentinos Pasajeros, las líneas Belgrano, Urquiza y SanMartín; Metrovías y Ferrovías

La Fraternidad ratificó el paro de trenes para el próximo jueves

Colectivos, subtes y peajes porteños suben a partir del 1° de febrero.

Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores

Los contratos que rigen bajo la Ley de Alquileres subirán un 34,6%. 

Alquileres, colectivos, servicios y prepagas: todos los aumentos que se vienen en febrero

El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

La reunión es para evitar un nuevo paro de colectivos.

La UTA y las empresas de transporte mantienen una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

Dos líneas de colectivo no prestan servicio.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Rating Cero

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Barrio Jardín, zona donde se ubica la antena en la que trabajaba un operario de 53 años que se desvaneció y murió. 

Córdoba: un operario se desvaneció y murió mientras trabajaba en una antena

Hace 42 minutos
Cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Nuevo DNI 2026: quiénes deben renovarlo sí o sí este año

Hace 50 minutos
El niño sufrió heridas de extrema gravedad que resultaron fatales de forma inmediata.

Tragedia en Santa Fe: murió un nene de 5 años arrollado por un tractor

Hace 1 hora
La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante.

Problemas en el subte: una formación quedó varada y los pasajeros fueron evacuados por las vías

Hace 2 horas
Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Hace 2 horas