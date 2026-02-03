Problemas en el subte: una formación quedó varada y los pasajeros fueron evacuados por las vías Por un desperfecto técnico, los vagones se pararon entre las estaciones Correo Central y Bolívar, y los usuarios tuvieron que caminar por el túnel en medio del intenso calor. Un pasajero sufrió una descompensación y fue atendido por el SAME. Por + Seguir en







La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante.

Una formación de la línea E del subte porteño sufrió este martes una falla técnica que obligó a la evacuación total de sus pasajeros. El incidente ocurrió a las 17:24, cuando el convoy quedó detenido en el túnel entre las estaciones Correo Central y Bolívar, permaneciendo en esa posición durante casi una hora antes de que se iniciaran las maniobras de auxilio.

Ante la inmovilidad del tren, personal de la empresa concesionaria Emova intervino para activar el protocolo de seguridad operacional. La decisión de evacuar se precipitó no solo por el desperfecto mecánico, sino también porque un pasajero sufrió una descompensación debido a las condiciones ambientales dentro de los vagones.

La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante, factor que incrementó la complejidad del operativo bajo tierra. Para facilitar el descenso de los usuarios, dada la altura de los vagones respecto al suelo del túnel, los operarios debieron utilizar escaleras portátiles y brindar asistencia personalizada a personas con movilidad reducida.

Embed #LineaE continúa con servicio limitado Bolivar- Virreyes por un usuario que requiere atención médica a bordo

@CiudadDeBondispic.twitter.com/sYAsfgMjGT pic.twitter.com/6inBZCB6tU — Transporte AMBA (@AmbaTransporte) February 3, 2026 Según registros visuales compartidos por los propios afectados en redes sociales, el procedimiento se desarrolló con relativa tranquilidad. En las imágenes se observa la colaboración de los propios pasajeros para ayudar a otros a descender y el uso de elementos improvisados para abanicarse ante las altas temperaturas que se sentían en los pasillos subterráneos.

La caminata de evacuación se realizó en fila india a través de los túneles iluminados hasta alcanzar la plataforma más cercana. Al llegar a la zona de la estación, los usuarios debieron cruzar por sectores de vías para acceder a los pasillos de salida y finalmente subir a la superficie, completando así el desalojo de la zona de peligro.

Respecto al pasajero afectado por el calor, Emova confirmó que se solicitó de inmediato la presencia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME). No obstante, tras ser asistido inicialmente por personal de la estación, el damnificado logró recuperarse por sus propios medios y no requirió traslado ni atención médica adicional por parte de los facultativos. El servicio de la Línea E operó con demoras y limitaciones durante el resto de la jornada mientras se realizaban las tareas para retirar la formación averiada. La empresa no dio detalles específicos sobre la naturaleza del fallo técnico, aunque aseguró que el protocolo funcionó de acuerdo a lo previsto para garantizar la integridad de los usuarios.