El bodegón de Buenos Aires que está cerca del puerto y sirve ojo de bife y chivito uruguayo

Restaurante cercano Retiro con cocina rioplatense, platos abundantes, carnes bien logradas y ambiente calmo para cualquier momento del día.

Por
Su cocina propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos.

Su cocina propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos.

  • Áncora es un bodegón porteño ubicado en la zona portuaria que combina cocina rioplatense, platos abundantes y precios accesibles en un ambiente tranquilo y cuidado.

  • La propuesta gastronómica recorre todo el día, con desayunos artesanales, almuerzos completos, cenas caseras y una carta pensada para distintos momentos.

  • El restaurante se destaca por sus pastas hechas en casa, carnes clásicas, postres tradicionales y un menú ejecutivo semanal que se renueva.

  • La experiencia se completa con una cuidada selección de vinos de bodegas independientes y cócteles clásicos, en un espacio cercano a Retiro y de fácil acceso.

Los bodegones son espacios gastronómicos muy elegidos en la Ciudad de Buenos Aires gracias a sus platos cargados de sabor a muy buen precio. Estos establecimientos presentan ambientes cálidos y familiares que los hacen perfectos para desconectar de la rutina diaria y deleitarse con preparaciones abundantes.

En la zona portuaria se encuentra "Áncora", un restaurante que recibe comensales todos los días ofreciendo un espacio cómodo para hasta 60 personas y una experiencia que fusiona tradición y sabor en cada plato. Este lugar ofrece una experiencia tranquila, íntima y cuidada. Su nombre, que en italiano significa ancla, tiene que ver con su propuesta, la cual está basada en la pausa y en el disfrute en medio del ritmo vertiginoso de la ciudad.

Su cocina propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos. Desde el desayuno hasta la cena, la carta está pensada para acompañar distintos momentos del día con propuestas accesibles. El restaurante destaca por sus ingredientes frescos y de calidad, ofreciendo preparaciones que van desde desayunos artesanales hasta cenas completas, acompañadas por una carta de vinos curada por el reconocido sommelier Aldo Graziani.

ANCORA milanesa

Dónde queda Áncora

Este bodegón se encuentra ubicado en Comodoro Pedro Zanni 351, en Puerto Retiro, cerca de la zona portuaria y atiende de lunes a domingo desde las 7 hasta las 10:30 horas, y luego desde las 12 hasta las 23:30 horas.

Qué puedo pedir en Áncora

La carta de "Áncora" cuenta con propuestas para distintos momentos del día. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de opciones, como:

  • Desayunos artesanales: café, medialunas rellenas, tostadas con mermeladas elaboradas en casa y yogurt natural con frutas frescas y granola crocante.
  • Pascualina artesanal con masa finísima hecha en casa, servida con ensalada de verdes.
  • Pappardelle caseros con estofado de carne cocido lentamente.
  • Revuelto Gramajo.
  • Ojo de bife con puré de coliflor y salsa criolla.
  • Chivito uruguayo en pan lactal blanco casero con ojo de bife, jamón, panceta, queso y huevo, servido con papas rejilla.
  • Menú ejecutivo semanal que varía con preparaciones fuera de carta.
  • Flan con dulce de leche y crema.
  • Almendrado con praliné de almendras.
  • Mousse de chocolate granizada con guiños a la infancia.
  • Vinos seleccionados: bodegas independientes y de autor como Zaha, Riccitelli y Antro, espumantes y blancos naranjos.
  • Cócteles: Negroni, Old Fashioned y opciones frescas.
ANCORA pascualina

Cómo llegar a Áncora

Gracias a su cercanía con el puerto, llegar a "Áncora" es muy sencillo y cuenta con buena conexión de transporte público. Los visitantes pueden acceder mediante diferentes líneas de colectivo que circulan por la zona portuaria, como el el 33, 45, 132, 7, 20, 22, 28, 50, 56, 91, 100, 115 y 150. También es una opción práctica utilizar el tren, bajándose en la estación Retiro y caminando unos metros hasta el establecimiento.

