Vuelve la ola de calor a la Ciudad de Buenos Aires: cuándo subirán las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que la sensación de alivio será temporal, ya que para la semana entrante se esperan nuevamente mínimas y máximas elevadas.

Después de una especie de tregua térmica, con mínimas que apenas llegaron a los 20°, vuelve el calor a la Ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA. Se espera que el termómetro vuelva a subir a partir del domingo.

Alivio de las altas temperaturas, pero con algunas lluvias.
La circulación del frente frío que provocó las tormentas aisladas de mitad de semana, junto al descenso de las temperaturas, favorece gradualmente una nueva ola de calor, aunque se espera que no sea tan sofocante como las últimas registradas en la zona.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional adelantan días mayormente soleados y con pocas nubes. El fin de semana será ideal para pasarlo al aire libre, mientras que de a poco, volverá a sentirse el calor con mínimas que comenzarán desde los 22° y llegarán hasta los 31°.

Las tormentas se trasladarán hacia el norte argentino, la única zona donde podrían registrarse precipitaciones durante el fin de semana, el avance del frente frío podría generar algunas lluvias o tormentas durante el sábado, aunque se tratará de eventos muy puntuales, aislados y de corta duración, con escaso impacto en términos de acumulados. El SMN emitió avisos de alerta amarilla por tormenta.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Cuáles son las zonas afectadas por tormenta amarilla

  • Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara
  • Salta: General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria
  • Ushuaia: toda la provincia.
