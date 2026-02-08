8 de febrero de 2026 Inicio
Fue un ramal de cargas en una zona despoblada y hoy es una de las autopistas más modernas de la Ciudad de Buenos Aires

A finales del siglo XIX comenzó a funcionar un tren para transportar mercadería desde y hacia la zona portuaria del Riachuelo. Tras el levantamiento de las vías, dio origen a una arteria muy transitada por porteños y visitantes.

Agustín Avenali
Agustín Avenali
El Gobierno porteño se encamina a eliminar los peajes con cabina.

El Gobierno porteño se encamina a eliminar los peajes con cabina.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró el año pasado un peaje "inteligente", sin barrera, en reemplazo de las cabinas junto al Parque Avellaneda de la Autopista Perito Moreno. Este avance se suma a la larga historia de ese trazado, vinculado desde el siglo XIX al transporte.

El actual recorrido tanto de la avenida Perito Moreno como de su continuidad como autopista coinciden con el del antiguo ramal al Riachuelo del Ferrocarril Oeste, también llamado a Ingeniero Brian o al Mercado Central de Frutos, clave para el transporte de cargas de diversas mercaderías y, ocasionalmente, de pasajeros.

La Autopista Perito Moreno conecta al sur con el oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La Autopista Perito Moreno conecta al sur con el oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

El ramal del ferrocarril que originó la avenida Perito Moreno

Ya privatizado el Ferrocarril Oeste, vendido por la provincia de Buenos Aires a capitales ingleses en 1890, se tendió un ramal de cargas que atravesaba varios actuales barrios del sur porteño y unía Villa Luro con el Mercado Central de Frutos, en Avellaneda, en la zona del actual Puente Pueyrredón. Comenzó a funcionar en 1895 y fue clausurado en 1951, poco después de la nacionalización de los ferrocarriles.

Este ramal se desviaba de la vía troncal del actual ramal Once - Moreno a la altura de la calle Lope de Vega, a metros de la estación Villa Luro, y tomaba rumbo sudeste hacia el actual Parque Avellaneda. Allí, se enderezaba en dirección este, y volvía a girar a la derecha a la altura de Iguazú, que hoy divide Barracas de Nueva Pompeya. Cruzaba el Riachuelo a la altura del meandro de Brian y volvía a dirigirse al naciente para luego virar al norte y terminar en el Mercado de Frutos. Un recorrido de unos 24 kilómetros.

En verde, el ramal al Riachuelo del Ferrocarril Oeste, luego traza de la avenida Perito Moreno. Plano de 1900.

En verde, el ramal al Riachuelo del Ferrocarril Oeste, luego traza de la avenida Perito Moreno. Plano de 1900.

Surgió luego del levantamiento de un trazado que daba al Ferrocarril Oeste acceso a los muelles del Riachuelo para recibir carbón de Europa para sus locomotoras. Más tarde, se popularizó como Tren de la Basura, porque unía el vaciadero general de basuras, en Rivadavia y Sánchez de Loria, con la quema de residuos en Amancio Alcorta y Zavaleta, aquella que le dio a los hinchas de Huracán el mote de "quemeros". Ese ramal fue cancelado en 1888 debido a que atravesaba zonas cada más densamente pobladas.

Otro vínculo futbolero se da en el cruce por el meandro de Brian. Debido al puente ferroviario, ese tramo del Riachuelo no pudo rectificarse, lo que genera la curiosidad catastral de que el estadio Saturnino Moure de Victoriano Arenas, equipo que milita en Primera C dirigido por Luis Ventura, se ubica en una península que constituye la única porción de territorio porteño allende el curso de agua, a la que solo se puede acceder por tierra desde el partido de Avellaneda.

Junto al estadio de Victoriano Arenas pasa la antigua vía del ramal al Riachuelo del Ferrocarril Oeste, hoy parte del Belgrano Sur.

Junto al estadio de Victoriano Arenas pasa la antigua vía del ramal al Riachuelo del Ferrocarril Oeste, hoy parte del Belgrano Sur.

Si bien hoy el ramal al Riachuelo atravesaría zonas urbanas, en los tiempos de su emplazamiento era una aventura propia de una película del Far West. El sudoeste porteño fue lo último en desarrollarse, debido a que aquellas tierras fiscales, denominadas "el bañado de Flores", constituían una zona baja e inundable con lagunas, pajonales y una variada fauna con la que las pampas resistían el avance de la civilización.

Con el correr de las décadas, los alrededores del recorrido de este ramal fueron creciendo. A su vez, el movimiento portuario del Riachuelo fue mermando en beneficio del Puerto Nuevo, y con la estatización del ferrocarril ya no era necesario que tantas líneas llegaran a ese puerto para el traslado de mercadería.

En 1951, la Municipalidad porteña comenzó con el levantamiento de las vías y sobre su trazado se creó la Avenida del Justicialismo, útil para conectar el sur y el oeste de la ciudad. Tras el golpe de Estado de 1955, se renombró Perito Moreno, denominación que mantuvo hasta nuestros días con la excepción de un lapso de tres años (1973-76) en el que recuperó su nombre primigenio.

El Plan de Autopistas Urbanas de Osvaldo Cacciatore incluía nueve autopistas en la Ciudad de Buenos Aires.

El Plan de Autopistas Urbanas de Osvaldo Cacciatore incluía nueve autopistas en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la última dictadura, el intendente Osvaldo Cacciatore elaboró un Plan de Autopistas Urbanas que cruzaban toda la ciudad. La iniciativa quedó mayormente trunca, con solo dos trazas inauguradas de nueve proyectadas. Una de ellas fue, justamente, la Autopista Urbana 6 (AU6), trazada sobre la mitad oeste de la avenida Perito Moreno, buena para los automovilistas pero mala para la integración del barrio.

Es por ello que poco después del Cementerio de Flores, en el límite entre ese barrio y Parque Avellaneda, la avenida se convierte en una autopista que continúa con rumbo noroeste, atraviesa el Parque Avellaneda (donde se encuentra el peaje), pasa junto al Estadio José Amalfitani y, tras cruzar la General Paz, deviene en la Ruta Nacional 7 o Acceso Oeste. Una arteria que, con su derrotero, cuenta la historia de esa parte de la Ciudad.

La avenida Perito Moreno, arteria clave para el transporte en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La avenida Perito Moreno, arteria clave para el transporte en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

