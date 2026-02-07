A 170 kilómetros de la Ciudad, en el partido de Saladillo se encuentra "el pueblo de los millones de árboles" con un vivero de más de 200 hectáreas de espacio verde.

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires , existe un destino que desafía las postales típicas del interior bonaerense: un pueblo de apenas 200 habitantes que alberga más de un millón de árboles . Cazón invita a una experiencia de desconexión total, donde el tiempo parece detenerse bajo la sombra de sus especies centenarias.

El principal motor de este ecosistema es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg , un predio de 210 hectáreas fundado en 1910 que ostenta el título de ser el más importante del país. Este inmenso laboratorio biológico no solo produce millones de ejemplares de diversas especies para toda la región, sino que también funciona como un espacio recreativo donde los visitantes pueden caminar por senderos rodeados de robles, pinos y eucaliptos.

Cazón se consolida como el refugio ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana que priorice el silencio, la naturaleza y el asombro que genera un bosque nacido en medio de la llanura pampeana.

Ubicado en el corazón del partido de Saladillo , a unos 170 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , el pueblo de Cazón se erige como uno de los tesoros naturales más impactantes de la provincia.

Cada rincón del lugar invita a la desconexión total, ofreciendo una experiencia de turismo rural que combina el aire puro con una gastronomía de campo auténtica , compuesta por casas de té, parrilladas y productos artesanales .

Pero el atractivo principal del lugar es el vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, un espacio que alberga alrededor de 300 especies, siendo uno de los viveros más importantes del país. Se estima que en Cazón hay alrededor de un millón de árboles, lo que lo convierte en uno de los pulmones verdes más densos de la región pampeana. Entre la gran variedad se encuentran especies autóctonas como ombú, ceiba, pehuén, coronillo, algarrobo y jacarandá, además de eucaliptos, sauces, álamos y robles.

vivero de cazón Instagram Vivero de Cazón

En octubre se realiza la EXPO VIVERO que reúne a miles de turistas y paisajistas para celebrar la producción local entre espectáculos musicales y ferias de plantas. Durante esta fecha, el pueblo se convierte en un jardín a cielo abierto.

Como todo pueblo bonaerense, otro de los encantos principales es la antigua estación de tren. Caminar por sus andenes y ver los antiguos edificios de ladrillo a la vista es un viaje al pasado.

Cómo llegar a Cazón

El acceso principal es a través de la Ruta Nacional 205. Al llegar a la altura de Saladillo, tomar el desvío en el kilómetro 171 hacia el acceso Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz, que lleva directamente al pueblo tras recorrer unos seis kilómetros por un camino pavimentado.

El trayecto desde Buenos Aires en auto dura aproximadamente dos horas y media. Otra opción es tomar un micro hacia Saladillo y desde allí trasladarse en taxi o remis hasta Cazón, que está a solo 15 kilómetros.