De Córdoba al mundo: un dogo argentino ganó el concurso de perros más prestigioso del planeta El ejemplar, llamado Toky, se consagró con el título "Mejor de la Raza" en la 150ª edición del Westminster Kennel Club en Nueva York. Es la primera vez que un representante de Argentina obtiene esta distinción.







El Dogo Argentino es la única raza nacional reconocida oficialmente por las principales federaciones internacionales.

Toky, un imponente ejemplar de Dogo Argentino, se convirtió en leyenda al consagrarse en el Westminster Kennel Club Dog Show, la competencia canina más antigua y prestigiosa del mundo. En el evento celebrado en Nueva York, Toky obtuvo el título de "Mejor de la Raza" (Best of Breed), un reconocimiento otorgado únicamente a los perros que representan la excelencia absoluta dentro de su categoría.

La victoria del ejemplar del criadero El Totoral colocó al Dogo Argentino en el centro de la escena internacional, reafirmando su estatus como una de las razas más admiradas por su elegancia, fuerza y temperamento. Este logro marcó un hito histórico: nunca antes un representante argentino había alcanzado semejante distinción en un certamen de gran magnitud como el Westminster Kennel Club Dog Show.

Los criadores, jueces y especialistas de todo el mundo que celebraron el sesquicentenario del evento quedaron cautivados por el porte majestuoso y el impecable desempeño del campeón en la pista. El ejemplar de Dogo Argentino proviene de Córdoba, del prestigioso criadero El Totoral, y su triunfo reafirma en el podio mundial a la única raza canina originaria de nuestro país y reconocida oficialmente por las principales federaciones internacionales.

Según los especialistas, Toky representó un estándar casi ideal de la raza: musculatura definida, proporciones armónicas y una presencia imponente en el ring, sin perder la nobleza y estabilidad que caracterizan al Dogo Argentino moderno. Según informaron desde el criadero, el ejemplar es el resultado de un proyecto que buscó desde sus inicios la excelencia morfológica, el equilibrio temperamental y la preservación de los rasgos históricos de la raza.

El certamen de Westminster fue fundado en 1877 y es el más antiguo y prestigioso dentro de los Estados Unidos. La sola participación ya implica un privilegio. La victoria de Toky coronó un recorrido de excelencia, buscando sobresalir en pistas locales y exposiciones nacionales, donde el ejemplar ya se destacaba como una promesa, hasta alcanzar finalmente el escenario más competitivo del planeta. Sin duda, este triunfo coloca a Córdoba y a la Argentina en lo más alto del mundo canino.