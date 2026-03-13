14 de marzo de 2026 Inicio
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Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos convocan a un abrazo simbólico para reclamar justicia

Las 175 familias evacuadas del complejo Estación Buenos Aires llamaron a un abrazo simbólico al edificio para exigir respuestas y pedir que se determinen responsabilidades.

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Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.
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Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

La manifestación se realizará el sábado 14 de marzo a las 12 en la esquina de Montesquieu y Astor Piazzolla, en las inmediaciones del complejo. Según indicaron los vecinos, el objetivo es pedir que se determinen responsabilidades por el colapso de la losa del patio interno del sector 2 del edificio, que provocó graves daños estructurales y la destrucción de más de 60 autos que estaban estacionados en el subsuelo.

parque patricios derrumbe

En paralelo, los damnificados pidieron que tanto el Gobierno porteño como la empresa constructora brinden información oficial sobre las acciones a futuro y sobre las condiciones de seguridad del edificio, mientras avanzan las pericias judiciales para determinar las causas del colapso.

Por otra parte, las 175 familias afectadas continúan evacuadas en distintos hoteles del centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecen alojadas de manera provisoria mientras se define si podrán regresar a sus viviendas.

El caso que conmocionó Parque Patricios: colapsó el techo de un estacionamiento y aplastó 65 autos

El techo de un estacionamiento se desplomó el pasado 3 de marzo en un complejo habitacional de Parque Patricios, ubicado detrás de la cancha de Club Atlético Huracán. El derrumbe provocó escenas de tensión, dejó 65 vehículos destruidos y obligó a evacuar preventivamente a parte de los residentes del lugar y de un edificio aledaño. No se registraron víctimas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en un edificio situado en la calle Mafalda al 900. Según relataron vecinos, el sector afectado corresponde a un patio interno que cedió y cayó sobre el garaje emplazado en el subsuelo.

Tras el colapso, intervinieron Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el Grupo Especial de Rescate (GER), la división K9 con perros de búsqueda y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía porteña. El operativo se extendió durante la mañana para asegurar la estructura y descartar la presencia de personas atrapadas.

En el complejo viven cerca de 500 familias distribuidas en unos 300 departamentos. Algunos habitantes lograron salir con sus mascotas, mientras que otros permanecieron en el interior a la espera de precisiones sobre el estado del edificio.

"Fue impresionante. Si pasaba más tarde, podría haber sido una tragedia", sostuvo Federico, uno de los vecinos, al describir el momento del derrumbe. También señaló que desde hace años venían advirtiendo sobre posibles fallas vinculadas a obras en el predio.

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En la semana, los damnificados pudieron retirar sus pertenencias.

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