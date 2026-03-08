Burlando, sobre el derrumbe en Parque Patricios: "Más de 300 familias están viviendo el drama de quedarse sin techo"

8 de marzo de 2026 Inicio
El abogado que representa a los vecinos afectados apuntó contra la empresa constructora y reclamó una investigación profunda para determinar responsabilidades. Además, advirtió que las soluciones ofrecidas hasta ahora “son muy precarias”.

El abogado Fernando Burlando aseguró que las familias afectadas por el derrumbe registrado en un complejo habitacional del barrio porteño de Parque Patricios atraviesan una situación crítica y reclamó una investigación transparente para determinar qué ocurrió con la construcción.

Burlando opinó sobre el pedido de la defensa.
El letrado, que representa a los vecinos damnificados, habló en C5N y describió el impacto que tuvo el episodio en las más de 300 familias que debieron abandonar sus hogares luego del colapso estructural.

“Los vecinos están viviendo el drama de quedarse sin techo, sin casa de un instante al otro”, afirmó Burlando. Según explicó, muchos de ellos ni siquiera pueden ingresar a los departamentos para retirar sus pertenencias. “Son un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con su futuro. No saben cuánto tiempo puede demorar una posible solución, si es que la hay”, agregó.

El complejo afectado forma parte de un desarrollo vinculado al programa de créditos Procrear, impulsado por el Estado para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, en la obra participó una firma privada. “Es un proyecto del Estado, pero quien participó en la construcción es una empresa privada, Constructora Sudamericana”, señaló el abogado.

Burlando planteó que los vecinos se encuentran en una situación de extrema incertidumbre. “No tienen un lugar estable, fijo, donde puedan reorganizar su vida de una manera adecuada”, explicó. Como paliativo, indicó que se evalúa que durante tres meses los afectados no paguen la cuota del crédito hipotecario. “Se está conversando la posibilidad de que durante tres meses no paguen la cuota de Procrear. Son soluciones muy precarias”, advirtió.

En paralelo, el abogado pidió avanzar con peritajes independientes para esclarecer las causas del derrumbe. “Hay que determinar qué pasó con esa construcción, cómo se hicieron los cimientos y si coincide la cantidad de material del proyecto inicial con la realidad”, sostuvo. Incluso dejó abierta la posibilidad de irregularidades graves. “Acá, si no hay una cuestión vinculada a un hecho de corrupción, hay un gran error de cálculo”, afirmó.

El letrado también cuestionó que la empresa constructora haya comenzado a realizar trabajos tras el incidente. “Hay situaciones extrañas. La empresa empezó a meter mano en una posible reparación. Eso no nos da tranquilidad porque podrían intentar ocultar cualquier error”, remarcó.

Por ese motivo, anticipó que solicitaron la intervención de especialistas federales. “Queremos darle transparencia a la investigación y por eso pedimos que intervengan peritos de la Policía Federal”, explicó.

Finalmente, Burlando advirtió que el proceso para garantizar la seguridad estructural podría ser largo. “Va a pasar muchísimo tiempo hasta certificar que la construcción no va a generar peligro para la gente”, completó.

