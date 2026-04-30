30 de abril de 2026 Inicio
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Jubilación de ANSES: cuánto se cobra con el bono incluido en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos montos para mayo con un ajuste del 3,4%. Además, confirmó la continuidad del bono extraordinario.

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La jubilación y otras pensiones de ANSES percibirán un leve aumento en mayo. 

La jubilación y otras pensiones de ANSES percibirán un leve aumento en mayo. 

  • La jubilación mínima de ANSES sube a $393.250,17 en mayo de 2026.
  • Sumando el refuerzo de $70.000, los jubilados de la mínima cobrarán $463.250,17.
  • Quienes cobren más de la mínima pero menos de $463.250 recibirán un proporcional para alcanzar ese tope.
  • Las pensiones no contributivas también reciben el aumento, con la PUAM superando los $314.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el nuevo esquema de haberes para el quinto mes del año. Tras la publicación del último dato de inflación, el organismo previsional aplicará un ajuste por movilidad que impactará directamente en el bolsillo de millones de beneficiarios, garantizando además la continuidad del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos.

Es importante destacar que el sistema de bonos contempla una escala proporcional: los beneficiarios de ANSES que en mayo 2026 superen el piso mínimo pero no lleguen a los $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.

ANSES: Jubilación mínima y máxima que se cobrará en mayo 2026

Anses - Jubilación

Con el ajuste del 3,4% derivado del índice de precios, la jubilación mínima garantizada de mayo 2026 será de $393.250,17. Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo llegará a $463.250,17 en mayo. Este piso busca sostener el poder adquisitivo frente al avance de los precios durante el primer semestre.

En tanto, la jubilación máxima estimada de mayo 2026 alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22. Este monto representa el tope legal que puede cobrar un jubilado bajo el régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Montos de otras asignaciones de ANSES con aumento en mayo 2026

El incremento del 3,4% no solo alcanza a las jubilaciones, sino que se traslada de forma automática a todo el universo de prestaciones de la seguridad social. De esta manera, las Asignaciones de Pago Único (APU), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC) también verán una actualización en sus montos.

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Los nuevos valores para el quinto mes del año quedan conformados de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): ambos beneficios subirán a $141.312,64. Bajo el esquema habitual, se depositará mensualmente el 80% del monto ($113.050), mientras que el 20% restante se retendrá hasta la presentación de la Libreta de Asignación.

  • AUH por Discapacidad: esta prestación alcanzará los $458.354. A diferencia de la AUH estándar, este monto se cobra de forma completa cada mes, sin retenciones.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): destinada a mayores de 65 años sin aportes suficientes, se ubicará en $314.600,12.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): las pensiones por invalidez y vejez pasarán a ser de $275.275,12, cubriendo a personas en situación de vulnerabilidad que no acceden a una jubilación contributiva.

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