Jubilación de ANSES: cuánto se cobra con el bono incluido en mayo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos montos para mayo con un ajuste del 3,4%. Además, confirmó la continuidad del bono extraordinario. Por + Seguir en







La jubilación y otras pensiones de ANSES percibirán un leve aumento en mayo.

La jubilación mínima de ANSES sube a $393.250,17 en mayo de 2026. Sumando el refuerzo de $70.000, los jubilados de la mínima cobrarán $463.250,17. Quienes cobren más de la mínima pero menos de $463.250 recibirán un proporcional para alcanzar ese tope. Las pensiones no contributivas también reciben el aumento, con la PUAM superando los $314.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el nuevo esquema de haberes para el quinto mes del año. Tras la publicación del último dato de inflación, el organismo previsional aplicará un ajuste por movilidad que impactará directamente en el bolsillo de millones de beneficiarios, garantizando además la continuidad del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos.

Es importante destacar que el sistema de bonos contempla una escala proporcional: los beneficiarios de ANSES que en mayo 2026 superen el piso mínimo pero no lleguen a los $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.

ANSES: Jubilación mínima y máxima que se cobrará en mayo 2026 Anses - Jubilación Pexels

Con el ajuste del 3,4% derivado del índice de precios, la jubilación mínima garantizada de mayo 2026 será de $393.250,17. Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo llegará a $463.250,17 en mayo. Este piso busca sostener el poder adquisitivo frente al avance de los precios durante el primer semestre.

En tanto, la jubilación máxima estimada de mayo 2026 alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22. Este monto representa el tope legal que puede cobrar un jubilado bajo el régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).