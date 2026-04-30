ANSES acredita $460.133 en mayo 2026: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de una prestación destinada a familias con hijos con discapacidad, junto con el cronograma oficial de pagos de mayo. Por + Seguir en







El aumento de mayo alcanza a distintas asignaciones administradas por el organismo. Freepik

La AUH por Discapacidad de ANSES tendrá un monto total de $460.133 en mayo de 2026.





El beneficio se actualiza con una suba del 3,4% , según la movilidad vigente.





La prestación alcanza a titulares con hijos con discapacidad y sin límite de edad.





Los pagos comenzarán el 11 de mayo, según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará $460.133 en mayo de 2026 por la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, luego del aumento del 3,4% aplicado a las prestaciones sociales. El beneficio está dirigido a familias que cumplan los requisitos vigentes y tengan hijos con discapacidad a cargo.

ANSES discapacidad 3 La prestación contempla situaciones sin límite etario cuando existe discapacidad acreditada. Freepik

Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES La prestación está destinada a madres, padres o titulares responsables de hijos con discapacidad. A diferencia de otras asignaciones, en este caso no existe límite de edad para el cobro mientras se mantengan las condiciones exigidas por Anses.

Para acceder, es necesario contar con la documentación respaldatoria, la evaluación correspondiente y los datos personales actualizados en la base del organismo. También deben cumplirse los criterios socioeconómicos establecidos para la AUH.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en mayo 2026 Con el incremento confirmado para mayo, el valor total de la asignación será de $460.133,10. Esta actualización responde al mecanismo de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El nuevo monto impactará de manera automática en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.