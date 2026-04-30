30 de abril de 2026 Inicio
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¿Vuelven las tormentas y para el fin de semana largo? Alerta por mínimas debajo de los 10 grados

En una semana marcada por el descenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico extendido para los primeros días de mayo.

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Las lluvias no vuelven a Buenos Aires durante el fin de semana. 

Las lluvias no vuelven a Buenos Aires durante el fin de semana. 

Radio Gol

Abril se despide con frío y un cielo parcialmente nublado durante la jornada del jueves 30, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido donde adelantó cómo será la tendencia del tiempo para el fin de semana largo por el Día del Trabajador el viernes 1 de mayo.

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Además, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para la zona cordillerana de la provincia de Chubut, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Se espera que la precipitación sea en forma de lluvia o aguanieve en las zonas más bajas.

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Desde Meteored a su vez, explicaron que las precipitaciones ocurrirán en una zona en particular y estarán restringidas "al sur de la cordillera patagónica, con acumulados elevados de entre 60 mm y 80 mm en sectores puntuales del oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego".

Aunque para la jornada del viernes 1 de mayo, estas condiciones meteorológicas inestables se extenderán a las provincias de "Misiones, Corrientes y zonas limítrofes con Uruguay y el sur de Brasil". Sin embargo, para el resto del fin de semana esta tendencia comenzará a debilitarse.

Cómo estará el clima para el fin de semana largo en CABA

El cierre de abril y el comienzo de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán marcados por una notable inestabilidad térmica, propia de la transición otoñal. Tras un viernes que se perfila con temperaturas máximas que alcanzarán los 25° bajo un cielo mayormente nublado, los modelos meteorológicos confirman el ingreso de una masa de aire más fría que cambiará drásticamente las condiciones hacia el fin de semana.

CABA pronóstico 30-4-26
Pronóstico extendido del SMN para el fin de semana largo.

Pronóstico extendido del SMN para el fin de semana largo.

El sábado funcionará como la jornada de transición, la nubosidad irá en disminución, pero el viento cobrará un rol protagónico con ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h. Este fenómeno será el preludio del descenso térmico, situando la temperatura máxima en apenas 18°, una caída de siete grados respecto al día anterior, lo que marcará el inicio de un periodo mucho más seco y fresco en la Capital Federal.

Sin embargo, el verdadero rigor del otoño se sentirá el domingo 3 de mayo, consolidándose como el día más frío del fin de semana largo. Los registros térmicos se desplomarán hasta una mínima de , una marca que se percibirá con fuerza en las primeras horas de la mañana. A pesar de que el cielo se mantendrá parcialmente algo nublado, el termómetro solamente se mantendrá cerca de los 18°.

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