Tras el derrumbe en Parque Patricios, Huracán recibirá a River en su cancha con un público de 15.000 hinchas El club le llevó la propuesta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y obtuvo la aprobación. Este jueves se disputará el encuentro en el estadio del Globo con aforo reducido.







Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y el Club Atlético Huracán acordaron que el partido con River Plate de este jueves se dispute con aforo reducido en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios pese al derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires. La gestión porteña autorizó la propuesta del Globo de permitir 15.000 hinchas.

"Se decidió que el público ingrese al estadio Tomás A. Ducó por las avenidas Amancio Alcorta y por Vélez Sarsfield, que son las más alejadas de la zona afectada. Estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio y la Popular Guillermo Stábile", confirmó el GCBA en un comunicado de prensa.

La cancha tiene capacidad para 48.000 personas, pero como la propuesta del aforo reducido realizada por el presidente del Globo, Abel Poza, "cayó bien" en el gobierno porteño y pudieron "destrabar" la negociación que estaba por alcanzar instancias legales, según había comunicado el club.

"Propusimos que la gente pueda concurrir por otras arterias para no molestar a los que están trabajando y que sea menos cantidad", explicó Poza tras salir de la reunión con las autoridades porteñas.

El estadio se encuentra a 300 metros del complejo habitacional en el que ocurrió el derrumbe.