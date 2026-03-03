Derrumbe en Parque Patricios: colapsó el techo de un estacionamiento y aplastó 65 autos Ocurrió en un complejo de la calle Mafalda al 900. No hubo heridos, pero evacuaron a cientos de vecinos. En el lugar trabajan bomberos, rescatistas y perros K9 para descartar riesgos estructurales. Por + Seguir en







El techo de un estacionamiento se desplomó este martes de madrugada en un complejo habitacional de Parque Patricios, ubicado detrás de la cancha de Club Atlético Huracán. El derrumbe provocó escenas de tensión, dejó 65 vehículos destruidos y obligó a evacuar preventivamente a parte de los residentes del lugar y de un edificio aledaño. No se registraron víctimas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en un edificio situado en la calle Mafalda al 900. Según relataron vecinos, el sector afectado corresponde a un patio interno que cedió y cayó sobre el garaje emplazado en el subsuelo.

Tras el colapso, intervinieron Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el Grupo Especial de Rescate (GER), la división K9 con perros de búsqueda y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía porteña. El operativo se extendió durante la mañana para asegurar la estructura y descartar la presencia de personas atrapadas.

En el complejo viven cerca de 500 familias distribuidas en unos 300 departamentos. Algunos habitantes lograron salir con sus mascotas, mientras que otros permanecieron en el interior a la espera de precisiones sobre el estado del edificio.

“Fue impresionante. Si pasaba más tarde, podría haber sido una tragedia”, sostuvo Federico, uno de los vecinos, al describir el momento del derrumbe. También señaló que desde hace años venían advirtiendo sobre posibles fallas vinculadas a obras en el predio.