27 de abril de 2026 Inicio
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La escapada barata cerca de Buenos Aires para comer un asado en una isla lleno de naturaleza

Una propuesta en el Delta suma pileta climatizada, parrillas y traslado fluvial para pasar el día o dormir sin gastar de más.

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Faro Delta combina naturaleza y servicios a pocos minutos de Tigre.

Faro Delta combina naturaleza y servicios a pocos minutos de Tigre.

  • Un bello complejo está a menos de 1 hora desde la Ciudad de Buenos Aires.

  • Ofrece parrillas, espacios verdes, pileta y actividades al aire libre.

  • Las tarifas arrancan cerca de $30.000, según fecha y servicio.

  • El ingreso final se realiza en lancha coordinada previamente.

Existe una escapada barata cerca de Buenos Aires para comer un asado en una isla llena de naturaleza. Se trata de Faro Delta, un predio ubicado en el Delta del Paraná que combina descanso, servicios y precios accesibles para una salida rápida. Además, permite organizar una salida de un día sin grandes traslados.

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En los últimos años, las salidas cortas ganaron terreno entre quienes buscan cortar con la rutina sin organizar viajes largos. En ese escenario, las islas de Tigre aparecen entre las opciones más elegidas por cercanía y entorno natural. La tendencia creció con fuerza entre grupos y familias.

La propuesta suma un diferencial: el trayecto por río. El viaje en lancha funciona como parte de la experiencia y marca el paso del ritmo urbano a un paisaje de agua, verde y silencio. Ese cambio de entorno explica el atractivo sostenido del Delta.

Dónde queda Faro Delta

Faro Delta está emplazado en la zona de islas del Delta del Paraná, a pocos minutos de Tigre. Su ubicación permite llegar rápido desde el Área Metropolitana y cambiar de ambiente en muy poco tiempo. El acceso es exclusivamente fluvial, por lo que la llegada se realiza mediante una lancha coordinada con el complejo.

Qué puedo hacer en Faro Delta

Entre sus principales atractivos aparece la pileta climatizada, habilitada durante buena parte del año. También hay reposeras, sectores de sombra y amplios espacios verdes para descansar.

Las parrillas son uno de los puntos fuertes del lugar y convierten al asado en el plan central para grupos o familias. Además, se pueden realizar actividades como kayak, pesca recreativa y caminatas por los alrededores.

El predio también cuenta con restaurante y promociones para grupos. Para quienes quieran extender la estadía, hay cabañas equipadas con valores que parten desde alrededor de $30.000.

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Cómo llegar a Faro Delta

Desde Retiro se puede tomar el tren Mitre ramal Tigre hasta la estación terminal. Desde allí, resta acercarse al puerto para embarcar en la lancha indicada por el establecimiento. En auto, el camino más directo es por Panamericana ramal Tigre. Luego se deja el vehículo en estacionamientos cercanos al puerto y se continúa por agua. Según el punto de partida y la coordinación del traslado, el viaje total suele demandar entre 45 minutos y 1 hora.

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