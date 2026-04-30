AUE de ANSES: cuánto cobro en mayo 2026 con aumento confirmado La Asignación Universal por Embarazo que otorga el sistema de seguridad social nacional tendrá un ajuste este mes: cómo quedan los valores y cómo se organiza el calendario de pago. Por + Seguir en







La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de la AUE correspondientes a mayo 2026.

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La Asignación Universal por Embarazo (AUE) de ANSES tendrá en mayo 2026 un aumento del 3,4% que eleva el monto mensual. El beneficio mantiene el mismo esquema de pago que la AUH, con un 80% mensual y un 20% retenido. El monto total actualizado de la AUE será de $141.312,64. El calendario de cobro arranca el 11 de mayo según la terminación del DNI. En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un nuevo ajuste en las asignaciones sociales, y dentro de ese esquema la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibe un incremento del 3,4%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Esto impacta de forma directa en los ingresos de las mujeres y personas gestantes que perciben este acompañamiento durante el embarazo.

AUE de ANSES El aumento responde a la aplicación del último tramo del ajuste trimestral previsto en la ley. Freepik

Asignación Universal por Embarazo de ANSES: quiénes pueden acceder La AUE está dirigida a personas gestantes a partir de la semana 12 de embarazo que se encuentren en una situación laboral informal o sin empleo registrado. Incluye a trabajadoras informales con ingresos iguales o menores al salario mínimo, monotributistas sociales, empleadas de casas particulares y titulares de programas de empleo.

También pueden acceder quienes no tengan cobertura de obra social ni estén cobrando una jubilación o pensión. Se exige residencia en el país, ya sea como argentina nativa, naturalizada o extranjera con al menos tres años de permanencia. Además, es necesario presentar la documentación correspondiente, como el DNI y el certificado médico de embarazo. Este beneficio de ANSES es compatible con la Tarjeta Alimentar, aunque resulta incompatible con otras asignaciones familiares del sistema.

AUE ANSES Durante este mes, el organismo previsional también otorgará varios aumentos pexels

Monto de la AUE de ANSES en mayo 2026 Con el aumento confirmado, el monto total de la AUE en mayo de 2026 se ubica en $141.312,64; el mismo monto que la Asignación Universal por Hijo. Como en ese caso, ANSES abona mensualmente el 80% de ese valor, lo que equivale a $113.050, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez que se acredita el cumplimiento de los controles de salud obligatorios. Este mecanismo apunta a garantizar el seguimiento sanitario durante el embarazo, condición necesaria para cobrar el total del beneficio. AUE de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 El calendario de pagos ya fue definido por ANSES y se organiza según la terminación del DNI: DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo