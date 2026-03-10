10 de marzo de 2026 Inicio
Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

A una semana del colapso del estacionamiento del complejo Estación Buenos Aires, desde el Gobierno de la Ciudad informaron que se ordenó el stop debit de los créditos en el Banco Ciudad.

La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.

El Gobierno de la Ciudad dispuso el alojamiento de los vecinos evacuados tras el derrumbe ocurrido en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Mafalda al 900, en el barrio de Parque Patricios.

La medida, según informaron, logró instrumentarse a través de la empresa Constructora Sudamericana, que se comprometió a garantizar hospedaje para las familias afectadas.

El incidente se produjo tras el colapso de una losa en el estacionamiento del complejo, lo que obligó a evacuar varios departamentos por precaución. Parte de los residentes fue trasladada a hoteles de la ciudad mientras continúan las tareas de evaluación estructural y asistencia.

En paralelo, se espera que el próximo miércoles la empresa constructora presente un informe técnico en el que detallará las causas del derrumbe y el plan de trabajos previsto para recuperar la estructura dañada.

Mientras tanto, el operativo para asistir a los propietarios continúa en el lugar. Durante el fin de semana, y luego de la autorización de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31, "unos 227 vecinos de las torres B, C y D pudieron ingresar a sus departamentos para retirar pertenencias. El acceso se realizó con acompañamiento de Bomberos de la Ciudad, mientras que la zona permanece vallada y bajo custodia policial", detallaron en un comunicado.

Para garantizar la seguridad del complejo, la Policía de la Ciudad desplegó más de un centenar de efectivos que permanecen en el lugar durante las 24 horas. Del operativo, según indicaron, también participan equipos de Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y agentes de prevención.

En cuanto a la situación económica de los propietarios, el Gobierno porteño informó que gestionó ante el Banco Ciudad la suspensión temporal del débito automático de las cuotas de los créditos hipotecarios vinculados a esas viviendas. Asimismo, se solicitó al consorcio del edificio que no se cobren las expensas mientras dure la emergencia.

