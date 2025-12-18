Denunciaron a un padre de un colegio de Palermo por presuntos abusos a alumnos

Se trata del empresario Marcelo Porcel, quien fue acusado por 10 compañeros de su hijo. El juez Carlos Bruniard le prohibió contactarse con las supuestas víctimas.

La denuncia fue contra un padre de un colegio de Palermo.

Un empresario llamado Marcelo Porcel fue denunciado por abuso sexual y corrupción de menores , entre otros delitos, por un grupo de padres de alumnos del colegio Palermo Chico. La Justicia le prohibió acercarse a las presuntas víctimas, sus familiares y los testigos.

Según consignó el diario La Nación, un grupo de 10 compañeros del hijo de Porcel en el colegio denunció al empresario. El juez Carlos Bruniard , quien encabeza el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 , tiene a cargo el expediente sobre el caso.

La denuncia marca que el hombre invitaba a su domicilio de Puerto Madero a los compañeros de su hijo, que en el momento de los sucesos investigados tenían 13 o 14 años, y les daba dinero si ingerían bebidas alcohólicas y recompensas por consumir la mayor cantidad que toleraban. Además, según los documentos judiciales, en una oportunidad premió a unos adolescentes que giraban en calzoncillos en una mesa en una oficina.

En tanto, el expediente también señala que los supuestos hechos se produjeron en Le Parc, un departamento situado a metros de esa torre y un despacho del empresario, ubicado en el Microcentro porteño. Tras las presentaciones judiciales, Bruniard restringió el contacto y el acercamiento a los denunciantes.

Parte de los hechos denunciados se habrían producido en Le Parc.

En tal sentido, el medio mencionado marcó que según la denuncia, Porcel buscaba que los adolescentes se queden a dormir en su domicilio y se ubicaba en situaciones habitualmente identificadas con la juventud. También advierte que el hombre acusado intercambiaba mensajes de WhatsApp recurrentemente con menores de edad.

En este marco, la Justicia peritó el teléfono celular del empresario y las presuntas víctimas declararon en Cámara Gesell.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.