18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Indignante: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne en Longchamps

El delincuente ingresó a la propiedad de la mujer y, tras cometer el hecho, revolvió la casa. Fue detenido por la DDI de Almirante Brown.

Por
Longchamps: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne

Longchamps: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne

Una jubilada de 89 años fue asesinada a golpes en el interior de su vivienda, en un violento robo ocurrido en Longchamps. Por el crimen detuvieron un vecino de la víctima, mientras que las autoridades buscan intensamente a un segundo sospechoso que habría participado del ataque.

Te puede interesar:

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

El hecho se descubrió tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una casa ubicada en Simón Bolívar al 2000, casi en la intersección con Juan de Garay.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando Patrulla encontraron el cuerpo de la mujer atado y tendido sobre una cama, dentro de uno de los dormitorios. Peritos de la División Casos Especiales de la Policía Científica constataron que presentaba lesiones en el rostro compatibles con una agresión física, lo que permitió establecer que había sido golpeada.

A partir del relevamiento de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los investigadores determinaron que dos hombres habían merodeado la vivienda antes del crimen. Uno de ellos fue identificado como un vecino de la jubilada, de 30 años, con antecedentes por robo agravado y una restricción de acercamiento vigente.

Con esos elementos, la Policía realizó un allanamiento de urgencia en el domicilio del sospechoso, donde fue detenido. Durante el procedimiento se secuestraron distintos cortes de carne y cuatro pollos que habrían sido robados de la heladera de la víctima.

En paralelo, continúa la búsqueda del segundo implicado, quien al momento del hecho vestía una campera del club Boca Juniors y habría escapado a bordo de un tren de la línea General Roca. Además, familiares de la mujer denunciaron la falta de un teléfono celular perteneciente a uno de sus hijos.

De acuerdo con lo que está detallado en la causa, los delincuentes habrían ingresado a la vivienda por la cocina, tras retirar los tornillos de una reja ubicada en la parte trasera del inmueble. Los procedimientos fueron supervisados por la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía Bonaerense.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Esteban Kaszewski, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2, y el expediente fue caratulado de manera provisoria como “homicidio en ocasión de robo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este es uno de los casos que conmocionó a Reino Unido.

"La casa de los horrores" de Gloucester: cuál es la historia de la pareja que horrorizó a todo el mundo con sus crímenes

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

La emotiva despedida al soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos: "Mi alma llora de tristeza"

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: se investiga si se trata de un suicidio

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: investigan si se trata de un suicidio

La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 12 minutos
Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 18 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 41 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 47 minutos
play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Hace 48 minutos