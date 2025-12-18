Indignante: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne en Longchamps

El delincuente ingresó a la propiedad de la mujer y, tras cometer el hecho, revolvió la casa. Fue detenido por la DDI de Almirante Brown.

Una jubilada de 89 años fue asesinada a golpes en el interior de su vivienda, en un violento robo ocurrido en Longchamps. Por el crimen detuvieron un vecino de la víctima, mientras que las autoridades buscan intensamente a un segundo sospechoso que habría participado del ataque.

El hecho se descubrió tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una casa ubicada en Simón Bolívar al 2000 , casi en la intersección con Juan de Garay.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando Patrulla encontraron el cuerpo de la mujer atado y tendido sobre una cama , dentro de uno de los dormitorios. Peritos de la División Casos Especiales de la Policía Científica constataron que presentaba lesiones en el rostro compatibles con una agresión física, lo que permitió establecer que había sido golpeada.

A partir del relevamiento de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los investigadores determinaron que dos hombres habían merodeado la vivienda antes del crimen. Uno de ellos fue identificado como un vecino de la jubilada, de 30 años, con antecedentes por robo agravado y una restricción de acercamiento vigente.

Con esos elementos, la Policía realizó un allanamiento de urgencia en el domicilio del sospechoso, donde fue detenido. Durante el procedimiento se secuestraron distintos cortes de carne y cuatro pollos que habrían sido robados de la heladera de la víctima.

En paralelo, continúa la búsqueda del segundo implicado, quien al momento del hecho vestía una campera del club Boca Juniors y habría escapado a bordo de un tren de la línea General Roca. Además, familiares de la mujer denunciaron la falta de un teléfono celular perteneciente a uno de sus hijos.

De acuerdo con lo que está detallado en la causa, los delincuentes habrían ingresado a la vivienda por la cocina, tras retirar los tornillos de una reja ubicada en la parte trasera del inmueble. Los procedimientos fueron supervisados por la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía Bonaerense.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Esteban Kaszewski, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2, y el expediente fue caratulado de manera provisoria como “homicidio en ocasión de robo”.