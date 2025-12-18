18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Indignante video: golpearon brutalmente a un abuelo de 89 años dentro de un geriátrico

La familia se dio cuenta de lo ocurrido al ver a la víctima con moretones en la cara y una fractura. Ante este hecho, pidieron ver las cámaras de seguridad, donde constataron el ataque al adulto mayor.

Por
Las cámaras de seguridad dentro del geriátrico captaron el momento en que golpearon al abuelo. 

Un abuelo de 89 años fue brutalmente golpeado dentro de un geriátrico, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y generó indignación en redes sociales. La dueña del hogar nunca pidió disculpas y justificó su accionar.

Te puede interesar:

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

La víctima, identificada como Héctor, padece Alzheimer y presenta una importante disminución auditiva y visual. Según denunció su familia, fue agredido por un grupo de cuidadoras, encabezado por la dueña del lugar, y como consecuencia sufrió múltiples lesiones, entre ellas la fractura de una mano.

El caso salió a la luz luego de que sus nietas, Andrea y Karen, lo visitaran el 9 de diciembre y lo encontraran con el rostro visiblemente lastimado. "Nos presentamos a visitarlo como lo hacíamos de costumbre y nos encontramos con mi abuelo con toda la cara golpeada", relató Andrea en diálogo con C5N. Al consultar qué había ocurrido, la dueña del geriátrico les dijo que el hombre había tenido "un brote psicótico" porque no quería tomar la medicación, una explicación que no convenció a la familia.

Ante las dudas, las nietas exigieron ver las cámaras de seguridad. "Al principio negaron mostrarlas. Después de insistir, ella nos las mostró desde su celular, pero no se veía bien. Decidimos pasarle el video a un familiar, le hizo zoom y ahí se ve claramente cómo le pega golpes de puño", explicó Karen.

En el video también se observa que otros adultos mayores permanecen inmóviles mientras ocurre la golpiza, un dato que para la familia refuerza la sospecha de que no se trataba de un hecho aislado. "No es la primera vez. Ya nos había pasado de ir a verlo y encontrarlo golpeado, y nos decían que se había caído", sostuvo Andrea. La propia víctima, al ser consultada por sus familiares, llegó a decirles: "La ligué yo".

Las nietas contaron que, por temor a represalias, primero retiraron a sus abuelos del lugar, ya que también se encontraba internada allí la esposa de Héctor, y recién después realizaron la denuncia. "Decidimos denunciar una vez que ellos ya no estaban ahí", señalaron. La causa fue ampliada y las imágenes fueron aportadas a la Justicia.

Tras la difusión del caso, familiares de otros residentes del geriátrico se comunicaron con Andrea y Karen para aportar testimonios. Respecto a la actitud de la dueña del establecimiento, las jóvenes aseguraron que nunca hubo un pedido de disculpas.

"En ningún momento pidió perdón. Dijo que le pegó porque mi abuelo tuvo un brote y que se defendió porque él la rasguñó", explicaron. Sin embargo, la familia sostiene que en el video se observa que la agresión fue iniciada por ella. "Ella lo agarra del pelo, le pega piñas. Mi abuelo en algún momento manotea para defenderse, es lógico", remarcaron.

Actualmente, el geriátrico se encuentra clausurado, aunque algunos adultos mayores permanecían allí a la espera de que sus familias los retiren. Héctor, en tanto, se encuentra fuera de peligro. "Por suerte está bien", confirmaron sus nietas, quienes aseguraron que continuarán impulsando la causa y para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este es uno de los casos que conmocionó a Reino Unido.

"La casa de los horrores" de Gloucester: cuál es la historia de la pareja que horrorizó a todo el mundo con sus crímenes

Longchamps: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne

Longchamps: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

La emotiva despedida al soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos: "Mi alma llora de tristeza"

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: se investiga si se trata de un suicidio

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: investigan si se trata de un suicidio

Rating Cero

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

El chef de 55 años se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Qué le pasó a Christian Petersen: está internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes

últimas noticias

Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 13 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 13 minutos
Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año.

Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania

Hace 14 minutos
Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Hace 14 minutos
El perfume elegido por Mauro Icardi y su presencia en el mercado argentino.

Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Hace 26 minutos