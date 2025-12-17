17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

Se trata del lateral izquierdo Mario Pineida, de 33 años, quien fue asesinado al norte de Guayaquil. Se encontraba con su esposa, que también falleció, y su madre, que resultó gravemente herida.

Por
El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

El jugador de Barcelona de Ecuador, Mario Pineida, fue asesinado este miércoles por sicarios en la localidad Samanes 4, al norte de Guayaquil, cuando se encontraba con su esposa, quien también murió durante el ataque, y su madre, que resultó gravemente herida, en un hecho que conmovió al fútbol ecuatoriano.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Te puede interesar:

Ecuador: Daniel Noboa renovó su Gabinete tras el rechazo al referéndum constitucional

Todo ocurrió en la puerta de una carnicería, en la avenida Isidro Ayora, a plena luz del día, cuando un grupo de sicarios armados irrumpieron en el local y abrieron fuego contra el lateral izquierdo del equipo ecuatoriano y su familia. Pineida y su mujer murieron en el acto, mientras que su madre se encuentra luchando por su vida. Las autoridades policiales investigan los motivos del ataque.

El Barcelona SC confirmó la noticia y emitió un sentido comunicado en sus redes sociales: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarcelonaSC/status/2001418791834575211&partner=&hide_thread=false

Además, añadió: "Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista".

Finalmente, concluyó: "En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor".

Mario Pineida era uno de sus futbolistas más representativos de la última década del Ídolo del Astillero: fue campeón con Barcelona en el 2016 y 2020. También jugó en el exterior, donde pudo defender los colores de Fluminense, club al que llegó tras una gran Copa Libertadores con Barcelona SC, donde estuvo en semifinales. El lateral fue convocado para jugar la Copa América de 2021 con la Selección ecuatoriana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jugador ganó una Copa Sudamericana con Liga de Quito.

El excampeón con Independiente que sorprendió con su carrera y se convirtió en ídolo en Ecuador

El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

La emotiva despedida al soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos: "Mi alma llora de tristeza"

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: se investiga si se trata de un suicidio

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: investigan si se trata de un suicidio

La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

play

Chubut: apareció con vida a la policía desaparecida durante una tormenta de arena

Rating Cero

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
play

"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá

La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad.
play

"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad

últimas noticias

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

Hace 12 minutos
El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

Hace 25 minutos
play
Julio Cordero en el Senado.

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 48 minutos
play

Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

Hace 49 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

Hace 1 hora