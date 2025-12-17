Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer Se trata del lateral izquierdo Mario Pineida, de 33 años, quien fue asesinado al norte de Guayaquil. Se encontraba con su esposa, que también falleció, y su madre, que resultó gravemente herida. Por + Seguir en







El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

El jugador de Barcelona de Ecuador, Mario Pineida, fue asesinado este miércoles por sicarios en la localidad Samanes 4, al norte de Guayaquil, cuando se encontraba con su esposa, quien también murió durante el ataque, y su madre, que resultó gravemente herida, en un hecho que conmovió al fútbol ecuatoriano.

Todo ocurrió en la puerta de una carnicería, en la avenida Isidro Ayora, a plena luz del día, cuando un grupo de sicarios armados irrumpieron en el local y abrieron fuego contra el lateral izquierdo del equipo ecuatoriano y su familia. Pineida y su mujer murieron en el acto, mientras que su madre se encuentra luchando por su vida. Las autoridades policiales investigan los motivos del ataque.

El Barcelona SC confirmó la noticia y emitió un sentido comunicado en sus redes sociales: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarcelonaSC/status/2001418791834575211&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/eWcELBpUs2 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 17, 2025 Además, añadió: "Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista".

Finalmente, concluyó: "En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor".

Mario Pineida era uno de sus futbolistas más representativos de la última década del Ídolo del Astillero: fue campeón con Barcelona en el 2016 y 2020. También jugó en el exterior, donde pudo defender los colores de Fluminense, club al que llegó tras una gran Copa Libertadores con Barcelona SC, donde estuvo en semifinales. El lateral fue convocado para jugar la Copa América de 2021 con la Selección ecuatoriana.