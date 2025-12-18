Aberrante video: abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle Una cámara de seguridad logró captar el momento exacto en que una mujer encapuchada deja al pequeño en una zanja y escapa. Cuarenta minutos después, dos vecinas escucharon su llanto y pudieron salvarle la vida. Por + Seguir en







El bebé fue nombrado como "Francisco" y se encuentra en buen estado de salud.

Una mujer encapuchada abandonó a un bebé recién nacido dentro de una bolsa en una zanja ubicada en el límite entre Florencio Varela y San Francisco Solano. El hecho ocurrió el martes por la noche y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. El recién nacido fue rescatado con vida por dos vecinas y se encuentra en buen estado de salud.

Según las imágenes de la cámara de seguridad, una mujer deja una bolsa en la esquina de la calle Manuela Pedraza, con una capucha que impedía ver su rostro, que deja una bolsa en una zanja con pasto alto y se retira del lugar. Minutos antes, otras cámaras la captaron deambulando junto a un hombre, siempre con la bolsa en la mano.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/03VFc4QNvT — C5N (@C5N) December 18, 2025 De acuerdo a la reconstrucción realizada en el lugar, las primeras imágenes datan de alrededor de las 22:30. Durante ese lapso, el bebé permaneció dentro de la bolsa hasta que fue escuchado por dos vecinas que pasaban por la zona. Al oír el llanto, se acercaron, lo rescataron y dieron aviso al 911. Luego fue trasladado a un hospital, donde se constató que se trata de un varón, que aún tenía el cordón umbilical y se encuentra fuera de peligro.

Cristina, una vecina de la cuadra que aportó una de las primeras grabaciones clave para la investigación, relató el impacto que le generó ver las imágenes en diálogo con C5N: "La verdad que me quedé muy mal porque soy mamá y abuela. Siempre uno lo ve por el noticiero, pero verlo nosotros en las cámaras da mucha indignación", expresó.

Embed La mujer remarcó que el lugar elegido para abandonar al recién nacido no fue casual. "Lo dejó con toda intención, con el pasto largo, cosa de que no lo encontraran durante mucho tiempo. Hay una iglesia, un kiosco, es una zona transitada. Podía tocar timbre y decir ‘no lo quiero’, pero no lo hizo", sostuvo. "Fue un milagro de Dios", sentenció Cristina.

La investigación se apoya ahora en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, tanto de viviendas particulares como de comercios, entre ellos un supermercado donde se observan con mayor claridad los movimientos de la pareja.