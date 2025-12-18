18 de diciembre de 2025 Inicio
"La casa de los horrores" de Gloucester: cuál es la historia de la pareja que horrorizó a todo el mundo con sus crímenes

Años después, la historia sigue siendo analizada por criminólogos, periodistas e investigadores como un ejemplo extremo de violencia doméstica encubierta.

Por
Este es uno de los casos que conmocionó a Reino Unido.

  • Fred y Rose West fueron una pareja de asesinos seriales que actuó en Gloucester, Reino Unido.
  • Cometieron asesinatos, abusos sexuales y desapariciones durante varias décadas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes mujeres y adolescentes, algunas vinculadas al entorno familiar.
  • Los restos de varias víctimas fueron hallados enterrados en su vivienda de Cromwell Street. El caso expuso graves fallas en los sistemas de control y protección social.
  • Fred West se suicidó en prisión antes de enfrentar el juicio. Rose West fue condenada a cadena perpetua en 1995 y permanece encarcelada.

La llamada “Casa de los horrores” de Gloucester se convirtió en uno de los escenarios criminales más perturbadores de la historia reciente del Reino Unido. Durante años, una vivienda aparentemente común ocultó una trama de violencia sistemática que sacudió a la sociedad británica y dejó al descubierto fallas profundas en los controles institucionales y sociales de la época.

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

El caso involucra a una pareja que, bajo una fachada de vida familiar, logró actuar durante décadas sin despertar sospechas inmediatas. La investigación posterior reveló un entramado de abusos, desapariciones y crímenes que se desarrollaron en silencio, mientras el entorno más cercano ignoraba las señales de alerta.

Cuál es la terrorífica historia de Fred y Rose West

Fred y Rosemary West

El caso de Fred y Rose West es uno de los episodios criminales más perturbadores de la historia, el cual marcó un antes y un después en la crónica policial británica. La pareja fue responsable de una serie de asesinatos, abusos sexuales y desapariciones cometidos durante décadas, principalmente en su vivienda de Cromwell Street, Gloucester, que luego sería conocida como “la casa de los horrores”.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes mujeres y adolescentes, fueron sometidas a una violencia extrema en un entorno doméstico que durante años pasó inadvertido para las autoridades.

La investigación comenzó a desmoronar el entramado criminal a comienzos de los años noventa, cuando denuncias vinculadas a abusos sexuales dentro del entorno familiar derivaron en excavaciones en la propiedad. Allí se encontraron restos humanos enterrados, lo que confirmó las sospechas y reveló la magnitud del horror.

Fred West fue arrestado en 1994 y acusado de múltiples asesinatos, pero se suicidó en prisión en 1995 antes de ser juzgado. Rose West, en cambio, fue procesada y condenada en 1995 a cadena perpetua, sentencia que cumple hasta la actualidad.

El impacto del caso trascendió el ámbito judicial y generó un profundo debate social sobre la protección de menores, la violencia intrafamiliar y las fallas institucionales que permitieron que los crímenes se prolongaran durante años. La historia de Fred y Rose West quedó grabada en la memoria colectiva británica como uno de los ejemplos más extremos de criminalidad serial encubierta, y continúa siendo objeto de análisis periodísticos, documentales y estudios criminológicos.

