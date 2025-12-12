12 de diciembre de 2025 Inicio
A plena luz del día asesinaron de un tiro a un hombre que pasó 20 años preso por abuso y asesinato

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un sicario mató a João Ferreira da Silva, un albañil condenado en 2005.

El hombre había recuperado su libertad horas antes de su muerte. 

El hombre había recuperado su libertad horas antes de su muerte. 

Dos hombres ejecutaron de un tiro a João Ferreira da Silva, un albañil que pasó 20 años preso por abusar y matar a un niño de 9 años en Brasil, a plena luz del día. En redes sociales se compartió el video de una cámara de seguridad, donde se puede observar como un sicario apunta a la cabeza de la víctima y dispara varias veces, hasta que cae al suelo.

El terrorífico ataque ocurrió en la ciudad de Sinop, en Mato Grosso, Brasil, según medios locales João Ferreira da Silva había salido recientemente de la cárcel, tras cumplir una condena de 20 años por cometer un crimen atroz en el año 2005.

El hombre fue asesinado a plena luz del día, a las afueras de una posada, horas después de recuperar su libertad. En el video que se viralizó en redes, se puede ver como dos personas con las caras tapadas, lo abordan, empujan hasta que uno de ellos saca un arma y efectúa varios disparos sobre Silva.

Segundos después, el hombre cae al suelo y los atacantes escapan, la policía de Brasil investiga si el asesinato fue en el marco de una posible represalia e intentan determinar el móvil del crimen.

João Ferreira da Silva fue condenado en el año 2005 a 42 años de cárcel por el asesinato de Bruno Aparecido dos Santos. Según la investigación, Silva atrajo al niño de 9 años hasta una casa en construcción donde lo abusó y mató, para luego enterrarlo en el lugar.

A pesar de la denuncia realizada por la familia del pequeño, al darse cuenta de la desaparición, las autoridades encontraron pruebas en la obra donde trabajaba el asesino, quien confesó el crimen y contó donde había enterrado el cuerpo.

