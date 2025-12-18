La Justicia dictó la prisión preventiva contra Bebote Álvarez, exlíder de la barra de Independiente

18 de diciembre de 2025 Inicio
El Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús resolvió la medida, en el marco de una causa que lo investiga por presuntos delitos en el contexto de un espectáculo deportivo.

Bebote Álvarez recibió un revés judicial.

Bebote Álvarez recibió un revés judicial.

El Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús resolvió la prisión preventiva contra Pablo "Bebote" Álvarez, líder de la facción de la barrabrava de Independiente conocida como Los Diablos Rojos, en el marco de una causa que lo investiga por presuntos delitos en el contexto de un espectáculo deportivo.

Moira, mamá de Camila, pidió ayuda ante medio locales, en Córdoba.
La madre de la joven descuartizada reclamó a la Justicia: "Camila no descansa como tiene que hacerlo"

El fallo judicial, dictado luego de una solicitud del fiscal Mariano Zitto, rechaza el pedido de falta de mérito elaborado por la defensa de Álvarez, por lo que convirtió la detención en prisión preventiva ya que lo considera autor penalmente responsable de los delitos de instigación a cometer delitos, en concurso real con instigación a cometer el delito de lesiones en el marco de un espectáculo deportivo.

En tal sentido, se le inhibieron sus bienes por el monto de $6.735, con el objetivo de asegurar el eventual pago de las costas del proceso, hasta tanto se denuncien bienes suficientes para tratar embargo.

Bebote Álvarez
Bebote Álvarez.

Bebote Álvarez.

Álvarez fue detenido en Avellaneda el 15 de noviembre, en la previa del partido entre Independiente y Rosario Central por la fecha 16 del Torneo Clausura. La Policía Bonaerense lo detuvo junto a otros 150 integrantes de su facción por el delito de "intimidaciones públicas".

En tanto, previo al fallo, se había difundido el 3 de diciembre un video que el barra grabó con su celular en la Alcaidía de Melchor Romero donde permanece detenido. Allí contó que lleva siete días en huelga de hambre, "cuatro sólida y tres sin líquido", y pidió que se resuelva su situación "por el invento que hizo la Comisaría Primera de Avellaneda".

"Estoy pidiendo declaración indagatoria desde la semana pasada y espero respuestas para que me trasladen a declarar por los derechos que tengo", sostuvo. También aclaró que está "bien" de salud, aunque "un poco débil y más flaco". "Día a día les vamos a mandar un videíto, no aflojen y no se olviden que nosotros somos del Rojo", concluyó.

Longchamps: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

